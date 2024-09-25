https://sarabic.ae/20240925/خبير-يحلل-الخلاف-البرازيلي-حول-صفقة-الأسلحة-مع-إسرائيل--1093108381.html

خبير يحلل الخلاف البرازيلي حول صفقة الأسلحة مع إسرائيل

خبير يحلل الخلاف البرازيلي حول صفقة الأسلحة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

حلل خبراء برازيليون القصة المتعلقة بشراء مركبات قتالية مدرعة من إسرائيل إلى البرازيل والتي أدت إلى خلاف بين وزير الدفاع البرازيلي خوسيه موسيو، والمستشار الخاص... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T20:49+0000

2024-09-25T20:49+0000

2024-09-25T20:49+0000

أخبار البرازيل

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046991965_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_dcfc71e04a2d8ed9bfd3bae1480b9a94.jpg

وأشار الخبير إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي في غزة أدى إلى عواقب على البرازيل في شكل حالة صراع بين مجالين مهمين، الدفاع والسياسة الخارجية. وتعد أنظمة الهاوتزر "إلبيت" هي جزء من مشروع "أتموس"، على عكس الموديلات القديمة، يتم تركيب المعدات العسكرية على منصات ذات ثماني عجلات، مما يجعل تحريك المدفع أسهل وأسرع، وستحل المعدات العسكرية الجديدة محل نحو 300 مدفع هاوتزر قديم ذاتي الدفع للقوات المسلحة البرازيلية.وبحسب الخبير، فإن قرار شراء المركبات المدرعة دافع عنه وزير الدفاع البرازيلي موسيو، الذي يعتقد أن مثل هذا الاستحواذ ضروري لتحديث الجيش البرازيلي. ومع ذلك، فإن خبير الدبلوماسية البرازيلية والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، أموريم، يعارض ذلك، وهو لا ينصح الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشراء مركبات مدرعة من دولة ينتقدها رئيس الدولة بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي اعتبرتها الحكومة البرازيلية غير متناسبة، والقلق الرئيسي هو أن شراء المعدات العسكرية سيؤدي إلى إحراج الدبلوماسية البرازيلية.وفي مقابلة مع "سبوتنيك" البرازيل، أكد هيكتور سانت بيير، المتخصص في الأمن الدولي في جامعة ولاية "ساو باولو" (Unesp)، أن "شراء الأسلحة من أي دولة يساعد اقتصادها".وتابع الخبير أنه وفي هذه الحالة، يعني الشراء من إسرائيل دعم الاقتصاد الإسرائيلي في وقت تشن فيه الدولة حرباً استعمارية ضد الفلسطينيين في غزة و"حزب الله" في لبنان، ناهيك عن حقيقة أن هذه الدولة لم تمتثل لأي من تفويضات الأمم المتحدة البالغ عددها 800 منذ إنشائها، فهي دولة مشبوهة من أي وجهة نظر".وأكد الخبير أنه عندما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة، "فلا يوجد قرار حكومي يكون تقنيًا بحتًا".وأشار إلى أن هذا القرار يتم اتخاذه في وقت يشهد فيه العالم أزمة إعادة هيكلة الهياكل الدولية.وقال: "هناك صراع بين طرق النظر إلى العالم، يوجد حاليًا رد فعل على الهيمنة الأمريكية، التي كانت تُفهم على أنها كوكبية، وفي الوقت الحالي هناك وضع حيث يوجد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، هذه ليست مسألة صغيرة.،هذا هو الاحتمال الذي تستخدمه الولايات المتحدة كحجة".

https://sarabic.ae/20240827/البرازيل-وإندونيسيا-وجنوب-أفريقيا-يعبرون-عن-قلقهم-إزاء-استخدام-الأسلحة-الغربية-ضد-روسيا-1092120983.html

https://sarabic.ae/20240925/وزير-العدل-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-حرب-صامتة-تقودها-إسرائيل-لتهجير-المواطنين-من-الضفة-1093103072.html

أخبار البرازيل

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, حصري