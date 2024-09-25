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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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https://sarabic.ae/20240925/خبير-يحلل-الخلاف-البرازيلي-حول-صفقة-الأسلحة-مع-إسرائيل--1093108381.html
خبير يحلل الخلاف البرازيلي حول صفقة الأسلحة مع إسرائيل
خبير يحلل الخلاف البرازيلي حول صفقة الأسلحة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
حلل خبراء برازيليون القصة المتعلقة بشراء مركبات قتالية مدرعة من إسرائيل إلى البرازيل والتي أدت إلى خلاف بين وزير الدفاع البرازيلي خوسيه موسيو، والمستشار الخاص... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T20:49+0000
2024-09-25T20:49+0000
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وأشار الخبير إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي في غزة أدى إلى عواقب على البرازيل في شكل حالة صراع بين مجالين مهمين، الدفاع والسياسة الخارجية. وتعد أنظمة الهاوتزر "إلبيت" هي جزء من مشروع "أتموس"، على عكس الموديلات القديمة، يتم تركيب المعدات العسكرية على منصات ذات ثماني عجلات، مما يجعل تحريك المدفع أسهل وأسرع، وستحل المعدات العسكرية الجديدة محل نحو 300 مدفع هاوتزر قديم ذاتي الدفع للقوات المسلحة البرازيلية.وبحسب الخبير، فإن قرار شراء المركبات المدرعة دافع عنه وزير الدفاع البرازيلي موسيو، الذي يعتقد أن مثل هذا الاستحواذ ضروري لتحديث الجيش البرازيلي. ومع ذلك، فإن خبير الدبلوماسية البرازيلية والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، أموريم، يعارض ذلك، وهو لا ينصح الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشراء مركبات مدرعة من دولة ينتقدها رئيس الدولة بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي اعتبرتها الحكومة البرازيلية غير متناسبة، والقلق الرئيسي هو أن شراء المعدات العسكرية سيؤدي إلى إحراج الدبلوماسية البرازيلية.وفي مقابلة مع "سبوتنيك" البرازيل، أكد هيكتور سانت بيير، المتخصص في الأمن الدولي في جامعة ولاية "ساو باولو" (Unesp)، أن "شراء الأسلحة من أي دولة يساعد اقتصادها".وتابع الخبير أنه وفي هذه الحالة، يعني الشراء من إسرائيل دعم الاقتصاد الإسرائيلي في وقت تشن فيه الدولة حرباً استعمارية ضد الفلسطينيين في غزة و"حزب الله" في لبنان، ناهيك عن حقيقة أن هذه الدولة لم تمتثل لأي من تفويضات الأمم المتحدة البالغ عددها 800 منذ إنشائها، فهي دولة مشبوهة من أي وجهة نظر".وأكد الخبير أنه عندما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة، "فلا يوجد قرار حكومي يكون تقنيًا بحتًا".وأشار إلى أن هذا القرار يتم اتخاذه في وقت يشهد فيه العالم أزمة إعادة هيكلة الهياكل الدولية.وقال: "هناك صراع بين طرق النظر إلى العالم، يوجد حاليًا رد فعل على الهيمنة الأمريكية، التي كانت تُفهم على أنها كوكبية، وفي الوقت الحالي هناك وضع حيث يوجد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، هذه ليست مسألة صغيرة.،هذا هو الاحتمال الذي تستخدمه الولايات المتحدة كحجة".
https://sarabic.ae/20240827/البرازيل-وإندونيسيا-وجنوب-أفريقيا-يعبرون-عن-قلقهم-إزاء-استخدام-الأسلحة-الغربية-ضد-روسيا-1092120983.html
https://sarabic.ae/20240925/وزير-العدل-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-حرب-صامتة-تقودها-إسرائيل-لتهجير-المواطنين-من-الضفة-1093103072.html
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أخبار البرازيل , إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار البرازيل , إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, حصري

خبير يحلل الخلاف البرازيلي حول صفقة الأسلحة مع إسرائيل

20:49 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Stringer
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حلل خبراء برازيليون القصة المتعلقة بشراء مركبات قتالية مدرعة من إسرائيل إلى البرازيل والتي أدت إلى خلاف بين وزير الدفاع البرازيلي خوسيه موسيو، والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، سيلسو أموريم.
وأشار الخبير إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي في غزة أدى إلى عواقب على البرازيل في شكل حالة صراع بين مجالين مهمين، الدفاع والسياسة الخارجية.

وأوضح الخبير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن سبب الخلاف هو شراء 36 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من قبل شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، والتي فازت في أبريل/نيسان، بمناقصة بقيمة 1 مليار ريال برازيلي لتزويد البرازيل بمركبات قتالية.

وتعد أنظمة الهاوتزر "إلبيت" هي جزء من مشروع "أتموس"، على عكس الموديلات القديمة، يتم تركيب المعدات العسكرية على منصات ذات ثماني عجلات، مما يجعل تحريك المدفع أسهل وأسرع، وستحل المعدات العسكرية الجديدة محل نحو 300 مدفع هاوتزر قديم ذاتي الدفع للقوات المسلحة البرازيلية.
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وبحسب الخبير، فإن قرار شراء المركبات المدرعة دافع عنه وزير الدفاع البرازيلي موسيو، الذي يعتقد أن مثل هذا الاستحواذ ضروري لتحديث الجيش البرازيلي.
ومع ذلك، فإن خبير الدبلوماسية البرازيلية والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، أموريم، يعارض ذلك، وهو لا ينصح الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشراء مركبات مدرعة من دولة ينتقدها رئيس الدولة بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي اعتبرتها الحكومة البرازيلية غير متناسبة، والقلق الرئيسي هو أن شراء المعدات العسكرية سيؤدي إلى إحراج الدبلوماسية البرازيلية.

ولفت الخبير إلى أن موسيو توجه أخيرا إلى محكمة المحاسبة للاستفسار عما إذا كانت هناك أية عوائق دستورية أمام شراء الأسلحة من دول في حالة حرب مثل إسرائيل، وقيل له إنه لا توجد قيود في القانون تمنع مثل هذه المشتريات.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك" البرازيل، أكد هيكتور سانت بيير، المتخصص في الأمن الدولي في جامعة ولاية "ساو باولو" (Unesp)، أن "شراء الأسلحة من أي دولة يساعد اقتصادها".
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وتابع الخبير أنه وفي هذه الحالة، يعني الشراء من إسرائيل دعم الاقتصاد الإسرائيلي في وقت تشن فيه الدولة حرباً استعمارية ضد الفلسطينيين في غزة و"حزب الله" في لبنان، ناهيك عن حقيقة أن هذه الدولة لم تمتثل لأي من تفويضات الأمم المتحدة البالغ عددها 800 منذ إنشائها، فهي دولة مشبوهة من أي وجهة نظر".
وأكد الخبير أنه عندما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة، "فلا يوجد قرار حكومي يكون تقنيًا بحتًا".

ورأى الخبير أنه عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحكومية، "عندما تشتري أو تبيع أي منتج، وخاصة الأسلحة، فإنك تتخذ قرارا سياسيا".

وأشار إلى أن هذا القرار يتم اتخاذه في وقت يشهد فيه العالم أزمة إعادة هيكلة الهياكل الدولية.
وقال: "هناك صراع بين طرق النظر إلى العالم، يوجد حاليًا رد فعل على الهيمنة الأمريكية، التي كانت تُفهم على أنها كوكبية، وفي الوقت الحالي هناك وضع حيث يوجد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، هذه ليست مسألة صغيرة.،هذا هو الاحتمال الذي تستخدمه الولايات المتحدة كحجة".
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