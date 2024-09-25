https://sarabic.ae/20240925/وزير-العدل-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-حرب-صامتة-تقودها-إسرائيل-لتهجير-المواطنين-من-الضفة-1093103072.html

وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "حرب صامتة" تقودها إسرائيل لتهجير المواطنين من الضفة

وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "حرب صامتة" تقودها إسرائيل لتهجير المواطنين من الضفة

سبوتنيك عربي

قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، إن التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وزيادة الاستيطان وعنف المستوطنين والمجازر اليومية بحق المواطنين، تأتي ضن نية... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T18:00+0000

2024-09-25T18:00+0000

2024-09-25T18:00+0000

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ووصف الوزير الفلسطيني في مقابلة مع "سبوتنيك"، ما يحدث بـ "الحرب الصامتة"، التي تهدف إلى تهجير المواطنين من أرضهم بشتى الطرق.وشدد على أن فلسطين لن تنجر إلى مخالفة القانون الدولي، والمبادئ والأعراف الدولية، وأن رغم حقها في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق المشروعة؛ اختارت السبيل القانوني والدبلوماسي في مقارعة إسرائيل.وأكد أن حق العودة مصان ومحمي بموجب قرار الأمم المتحدة، وإسرائيل تحارب الأونروا من أجل إسقاط هذا الحق الفلسطيني الثابت.منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

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