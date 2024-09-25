وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "حرب صامتة" تقودها إسرائيل لتهجير المواطنين من الضفة

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240925/وزير-العدل-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-حرب-صامتة-تقودها-إسرائيل-لتهجير-المواطنين-من-الضفة-1093103072.html
وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "حرب صامتة" تقودها إسرائيل لتهجير المواطنين من الضفة
وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "حرب صامتة" تقودها إسرائيل لتهجير المواطنين من الضفة
سبوتنيك عربي
قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، إن التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وزيادة الاستيطان وعنف المستوطنين والمجازر اليومية بحق المواطنين، تأتي ضن نية... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T18:00+0000
2024-09-25T18:00+0000
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ووصف الوزير الفلسطيني في مقابلة مع "سبوتنيك"، ما يحدث بـ "الحرب الصامتة"، التي تهدف إلى تهجير المواطنين من أرضهم بشتى الطرق.وشدد على أن فلسطين لن تنجر إلى مخالفة القانون الدولي، والمبادئ والأعراف الدولية، وأن رغم حقها في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق المشروعة؛ اختارت السبيل القانوني والدبلوماسي في مقارعة إسرائيل.وأكد أن حق العودة مصان ومحمي بموجب قرار الأمم المتحدة، وإسرائيل تحارب الأونروا من أجل إسقاط هذا الحق الفلسطيني الثابت.منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
https://sarabic.ae/20240925/هيئة-مقاومة-الجدار-والاستيطان-إسرائيل-تصادر-45-ألف-دونم-في-الضفة-الغربية-منذ-السابع-من-أكتوبر-2023-1093090727.html
https://sarabic.ae/20240924/خبير-إسرائيل-تنفذ-استراتيجية-بايدن-في-لبنان-تمهيدا-للاستفراد-بغزة-والضفة-الغربية-1093069786.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية

وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "حرب صامتة" تقودها إسرائيل لتهجير المواطنين من الضفة

18:00 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، إن التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وزيادة الاستيطان وعنف المستوطنين والمجازر اليومية بحق المواطنين، تأتي ضن نية الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.
ووصف الوزير الفلسطيني في مقابلة مع "سبوتنيك"، ما يحدث بـ "الحرب الصامتة"، التي تهدف إلى تهجير المواطنين من أرضهم بشتى الطرق.
وشدد على أن فلسطين لن تنجر إلى مخالفة القانون الدولي، والمبادئ والأعراف الدولية، وأن رغم حقها في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق المشروعة؛ اختارت السبيل القانوني والدبلوماسي في مقارعة إسرائيل.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تصادر 45 ألف دونم من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تصادر 45 ألف دونم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023
12:09 GMT
وأوضح الزعيم أن إسرائيل تحاول محاربة وكالة الأونروا ليس لأسباب موضوعية، بل لأسباب سياسية بهدف إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن المنظمة الأممية تهدف إلى إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين عودتهم حسب قرار إنشاء الوكالة.
وأكد أن حق العودة مصان ومحمي بموجب قرار الأمم المتحدة، وإسرائيل تحارب الأونروا من أجل إسقاط هذا الحق الفلسطيني الثابت.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.
الوضع في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
خبير: إسرائيل تنفذ استراتيجية بايدن في لبنان تمهيدا للاستفراد بغزة والضفة الغربية
أمس, 18:56 GMT
وكان مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، قال لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمعا فلسطينيا، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطينيا وجرح المئات برصاص المستوطنين" في الضفة.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
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