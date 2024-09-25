https://sarabic.ae/20240925/هيئة-مقاومة-الجدار-والاستيطان-إسرائيل-تصادر-45-ألف-دونم-في-الضفة-الغربية-منذ-السابع-من-أكتوبر-2023-1093090727.html

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تصادر 45 ألف دونم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تصادر 45 ألف دونم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023

سبوتنيك عربي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

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وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية."الاستيطان الرعوي"وقال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمع فلسطيني، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطيني وجرح المئات برصاص المستوطنين".ويستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967، ويعاني الفلسطينيون من هجمات المستوطنين على التجمعات والبلدات، ويتخللها حرق للبيوت والمركبات والأراضي الزراعية.ويقول المواطن معاوية علي من بلدة جيت شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية لـ "سبوتنيك": "لقد تعرضت البلدة إلى هجوم متكرر من قبل المستوطنين، ويعتبر الهجوم الأخير قبل نحو شهر أعنف هجوم للمستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد هاجم قرابة 100 مستوطن البلدة على مدار 4 ساعات، محملين بالسلاح الحي والأسلحة البيضاء، وحطموا النوافذ وأبواب المنازل بالحجارة، فيما أشعلت مجموعات منهم النار في مركبات المواطنين، وحاول عدد منهم دخول المنازل وإشعال النار فيها".وقال المواطن من بلدة جيت أحمد عوض لوكالة "سبوتنيك" : "المستوطنون الذين يهاجمون البلدات والتجمعات، يلبسون زي موحد، ومعهم أسلحة نارية، ويشعلون النار بشكل مباشر، بممتلكات المواطنين وأراضيهم، ولقد هاجموا منزلي وحرقوه، وحرقوا سيارتي وكما ترى كل شيء مدمر وما زالت تهديدات للمستوطنين".مطالبات بوقف الاستيطانوقدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين، تور وينسيلاند، تقريرا شاملا عن تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب بوقف الاستيطان تماما، قال فيه: "إنَّ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد توسع كثيرا متزامنا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة".وقال وينسلاند: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وأشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".وكان الجيش الإسرائيلي فرض مؤخرًا مناطق عازلة حول بعض المستوطنات في الضفة الغربية، ما يُعتبر "وجهًا جديدًا" لمصادرة الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، حيث أقام 11 منطقة عازلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدونمات الزراعية، منذ بدء الحرب.ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 355 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,495 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 96,006 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.قيادات في حركة فتح لـ"سبوتنيك": اعتداءات الضفة تهدف للتهجير واستمرارها بسبب الصمت الدولي والعربيخبير: إسرائيل تنفذ استراتيجية بايدن في لبنان تمهيدا للاستفراد بغزة والضفة الغربيةمسؤول فلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" عن أوامر عسكرية ومناطق عازلة إسرائيلية جديدة لضم أراضي الضفة

https://sarabic.ae/20240923/قيادية-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-التصعيد-في-الضفة-مرتبط-بتصفية-قضية-اللاجئين-الفلسطينيين--1093033213.html

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