هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تصادر 45 ألف دونم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023

وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية."الاستيطان الرعوي"وقال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمع فلسطيني، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطيني وجرح المئات برصاص المستوطنين".ويستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967، ويعاني الفلسطينيون من هجمات المستوطنين على التجمعات والبلدات، ويتخللها حرق للبيوت والمركبات والأراضي الزراعية.ويقول المواطن معاوية علي من بلدة جيت شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية لـ "سبوتنيك": "لقد تعرضت البلدة إلى هجوم متكرر من قبل المستوطنين، ويعتبر الهجوم الأخير قبل نحو شهر أعنف هجوم للمستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد هاجم قرابة 100 مستوطن البلدة على مدار 4 ساعات، محملين بالسلاح الحي والأسلحة البيضاء، وحطموا النوافذ وأبواب المنازل بالحجارة، فيما أشعلت مجموعات منهم النار في مركبات المواطنين، وحاول عدد منهم دخول المنازل وإشعال النار فيها".وقال المواطن من بلدة جيت أحمد عوض لوكالة "سبوتنيك" : "المستوطنون الذين يهاجمون البلدات والتجمعات، يلبسون زي موحد، ومعهم أسلحة نارية، ويشعلون النار بشكل مباشر، بممتلكات المواطنين وأراضيهم، ولقد هاجموا منزلي وحرقوه، وحرقوا سيارتي وكما ترى كل شيء مدمر وما زالت تهديدات للمستوطنين".مطالبات بوقف الاستيطانوقدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين، تور وينسيلاند، تقريرا شاملا عن تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب بوقف الاستيطان تماما، قال فيه: "إنَّ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد توسع كثيرا متزامنا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة".وقال وينسلاند: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وأشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".وكان الجيش الإسرائيلي فرض مؤخرًا مناطق عازلة حول بعض المستوطنات في الضفة الغربية، ما يُعتبر "وجهًا جديدًا" لمصادرة الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، حيث أقام 11 منطقة عازلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدونمات الزراعية، منذ بدء الحرب.ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 355 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,495 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 96,006 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.قيادات في حركة فتح لـ"سبوتنيك": اعتداءات الضفة تهدف للتهجير واستمرارها بسبب الصمت الدولي والعربيخبير: إسرائيل تنفذ استراتيجية بايدن في لبنان تمهيدا للاستفراد بغزة والضفة الغربيةمسؤول فلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" عن أوامر عسكرية ومناطق عازلة إسرائيلية جديدة لضم أراضي الضفة
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.
"الاستيطان الرعوي"
وتستهدف إسرائيل استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، حيث صادرت إسرائيل خلال هذا العام 45 ألف دونم، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وتغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، وتقوم بدعم وتسليح ميليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها، والاستيلاء على آلاف الدونمات من مراعي مواشيهم وينابيع الماء، وإقامة مستوطنات على أرضهم بذريعة توفير مساحات لرعي مواشي المستوطنين.
وقال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمع فلسطيني، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطيني وجرح المئات برصاص المستوطنين".
وأضاف: "هناك تصعيد حقيقي لمجلس المستوطنات، ومن خلال الاستيطان الرعوي بات الاستيطان ليس له حدود، فأين تصل الماشية والأبقار يكون بالنسبة للمستوطنين حدود لهم، وهذه البؤر الرعوية يقوم عليها ما يعرف بفتية التلال، وهو تنظيم إرهابي ممول من حكومة الاحتلال، يصادر الأراضي والمياه".
ويستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967، ويعاني الفلسطينيون من هجمات المستوطنين على التجمعات والبلدات، ويتخللها حرق للبيوت والمركبات والأراضي الزراعية.
ويقول المواطن معاوية علي من بلدة جيت شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية لـ "سبوتنيك": "لقد تعرضت البلدة إلى هجوم متكرر من قبل المستوطنين، ويعتبر الهجوم الأخير قبل نحو شهر أعنف هجوم للمستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد هاجم قرابة 100 مستوطن البلدة على مدار 4 ساعات، محملين بالسلاح الحي والأسلحة البيضاء، وحطموا النوافذ وأبواب المنازل بالحجارة، فيما أشعلت مجموعات منهم النار في مركبات المواطنين، وحاول عدد منهم دخول المنازل وإشعال النار فيها".
وتابع: "كنت في المنزل، وأولادي يلعبون في المنزل وخارجه، ثم رأينا المستوطنين وهم يحرقون الأراضي المحيطة بنا، فقمت بإخراج الأطفال إلى منطقة بعيدة في البلدة، وبعدما عدت وجدت المنازل والسيارات وقد اشتعلت فيهن النيران، بعدما حطم المستوطنون محتويات المنازل، مع عبارات مثل نريد قتل العرب وتهجيرهم، ومنذ ذلك الوقت لا نستطيع إصلاح البيوت أو العودة للسكن فيها، بسبب تهديدات المستوطنين المتكررة ".
وقال المواطن من بلدة جيت أحمد عوض لوكالة "سبوتنيك" : "المستوطنون الذين يهاجمون البلدات والتجمعات، يلبسون زي موحد، ومعهم أسلحة نارية، ويشعلون النار بشكل مباشر، بممتلكات المواطنين وأراضيهم، ولقد هاجموا منزلي وحرقوه، وحرقوا سيارتي وكما ترى كل شيء مدمر وما زالت تهديدات للمستوطنين".
وقدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين، تور وينسيلاند، تقريرا شاملا عن تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب بوقف الاستيطان تماما، قال فيه: "إنَّ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد توسع كثيرا متزامنا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة".
وأضاف وينسلاند، الذي كان يقدم تقريره عبر الفيديو من واشنطن حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين: "إنه تمت الموافقة على بناء نحو 6370 وحدة سكنية، وإن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وقال وينسلاند: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وأشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".
ويقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لوكالة "سبوتنيك": "ما يجري حاليا فاق فصل الضفة الغربية وعزلها عن بعضها، ما يجري حاليا هو تصعيد خطير يستهدف كل ما هو فلسطيني، والإدانات والعقوبات التي تفرض على المستوطنين في الضفة الغربية، غير مجدية لغاية الآن، لأنها لم تحقق تغير على أرض الواقع، ولا زال فتية التلال وجميع المستوطنين يصادرون الأراضي، ويمارسون كل أنواع العنف ضد المواطنين الفلسطينيين".
وكان الجيش الإسرائيلي فرض مؤخرًا مناطق عازلة حول بعض المستوطنات في الضفة الغربية، ما يُعتبر "وجهًا جديدًا" لمصادرة الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، حيث أقام 11 منطقة عازلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدونمات الزراعية، منذ بدء الحرب.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تصادر 45 ألف دونم من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 355 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,495 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 96,006 آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.