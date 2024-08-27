https://sarabic.ae/20240827/البرازيل-وإندونيسيا-وجنوب-أفريقيا-يعبرون-عن-قلقهم-إزاء-استخدام-الأسلحة-الغربية-ضد-روسيا-1092120983.html
البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يعبرون عن قلقهم إزاء استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا
البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يعبرون عن قلقهم إزاء استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، اليوم الثلاثاء، بأن البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا قلقون إزاء تخفيف الدول الغربية القيود المفروضة على كيفية... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T04:20+0000
2024-08-27T04:20+0000
2024-08-27T04:20+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لي هوي في مؤتمر مخصص لنتائج جولته الرابعة من "الدبلوماسية المكوكية" للأزمة الأوكرانية: "جميع الأطراف تشعر بالقلق إزاء تخفيف الدول الغربية لشروط استخدام أسلحتها لضرب الأراضي الروسية".وأشار لي هوي إلى أن "الوضع الأخير في مسرح العمليات أكد هذه المخاوف".وأضاف الدبلوماسي أن جميع الأطراف تشعر بالقلق أيضًا إزاء خطر التصعيد وتزايد الصراع.يذكر أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي زار في الفترة من 28 تموز/يوليو إلى 7 آب/أغسطس، البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين حول تسوية الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240614/روسيا-تناقش-المخاطر-الجيوسياسية-لاستخدام-الأسلحة-الغربية-ضدها-في-مجلس-الأمن-1089841172.html
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أخبار البرازيل , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار البرازيل , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يعبرون عن قلقهم إزاء استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا
صرح الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، اليوم الثلاثاء، بأن البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا قلقون إزاء تخفيف الدول الغربية القيود المفروضة على كيفية استخدام أوكرانيا لأسلحتها لضرب أهداف داخل روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال لي هوي في مؤتمر مخصص لنتائج جولته الرابعة من "الدبلوماسية المكوكية" للأزمة الأوكرانية: "جميع الأطراف تشعر بالقلق إزاء تخفيف الدول الغربية لشروط استخدام أسلحتها لضرب الأراضي الروسية".
وأشار لي هوي إلى أن "الوضع الأخير في مسرح العمليات أكد هذه المخاوف".
وأضاف الدبلوماسي أن جميع الأطراف تشعر بالقلق أيضًا إزاء خطر التصعيد وتزايد الصراع.
يذكر أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي زار في الفترة من 28 تموز/يوليو إلى 7 آب/أغسطس، البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين
حول تسوية الأزمة الأوكرانية.