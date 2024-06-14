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https://sarabic.ae/20240614/روسيا-تناقش-المخاطر-الجيوسياسية-لاستخدام-الأسلحة-الغربية-ضدها-في-مجلس-الأمن-1089841172.html
روسيا تناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة الغربية ضدها في مجلس الأمن
روسيا تناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة الغربية ضدها في مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب ضد الأهداف المدنية في روسيا من قبل... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T00:18+0000
2024-06-14T00:18+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقال نيبينزيا في مقابلة مع "سبوتنيك": "لقد طلبنا عقد اجتماع منفصل حول هذه القضية (قضية إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف) في 14 يونيو، حيث نعتزم التأكيد ليس فقط على العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة الغربية ضد الأهداف المدنية في روسيا ولكن أيضًا على المخاطر الجيوسياسية لمثل هذه القرارات المتهورة".وسيُعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بناءً على طلب من روسيا يوم الجمعة لمناقشة قضية تسليم الأسلحة الغربية إلى كييف.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعني المشاركة المباشرة للدول الغربية في الحرب ضد روسيا.وأكد الرئيس بوتين أنه في مثل هذا الوضع، تحتفظ موسكو بالحق في التصرف بطريقة مماثلة، بما في ذلك تزويد الدول التي تتعرض للضغوط بأسلحة بعيدة المدى، ووفقا له، لا يمكن القول إن هذا سيتم غدا، لكن على روسيا أن تفكر في الأمر.
https://sarabic.ae/20240609/لافروف-يعلق-على-تلقي-الغرب-إشارة-بوتين-بشأن-احتمال-تسليم-أسلحة-روسية-إلى-دول-أخرى-1089666531.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

روسيا تناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة الغربية ضدها في مجلس الأمن

00:18 GMT 14.06.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب ضد الأهداف المدنية في روسيا من قبل أوكرانيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة.
وقال نيبينزيا في مقابلة مع "سبوتنيك": "لقد طلبنا عقد اجتماع منفصل حول هذه القضية (قضية إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف) في 14 يونيو، حيث نعتزم التأكيد ليس فقط على العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة الغربية ضد الأهداف المدنية في روسيا ولكن أيضًا على المخاطر الجيوسياسية لمثل هذه القرارات المتهورة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى
9 يونيو, 12:05 GMT
وسيُعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بناءً على طلب من روسيا يوم الجمعة لمناقشة قضية تسليم الأسلحة الغربية إلى كييف.
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعني المشاركة المباشرة للدول الغربية في الحرب ضد روسيا.
وأكد الرئيس بوتين أنه في مثل هذا الوضع، تحتفظ موسكو بالحق في التصرف بطريقة مماثلة، بما في ذلك تزويد الدول التي تتعرض للضغوط بأسلحة بعيدة المدى، ووفقا له، لا يمكن القول إن هذا سيتم غدا، لكن على روسيا أن تفكر في الأمر.
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