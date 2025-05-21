https://sarabic.ae/20250521/فرنسا-وبريطانيا-تعلنان-استدعاء-سفيري-إسرائيل-لديهما-بعد-إطلاق-النار-على-دبلوماسيين-في-جنين--عاجل-1100826429.html

فرنسا وإسبانيا تعلنان استدعاء سفيري إسرائيل لديهما بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين

فرنسا وإسبانيا تعلنان استدعاء سفيري إسرائيل لديهما بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين

سبوتنيك عربي

أعلن كل من وزيري الخارجية الفرنسي والإسباني، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير إسرائيل لدى كل من باريس ومدريد بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها على خلفية إطلاق جيش بلاده طلقات تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين إلى الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام غربية، أن جان نويل بارو وصف عملية إطلاق النار تجاه زيارة الوفد الدبلوماسي بأنه "غير مقبول"، وقال إنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس "لتقديم تفسير". وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن دبلوماسيا فرنسيا كان ضمن الوفد الزائر.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف من داخل مخيم جنين لترهيب وفد دبلوماسي عربي وأوروبي".ومن جانبه، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني: "استدعينا السفير الإسرائيلي إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلال زيارة دبلوماسيين".ويأتي هذا فيما حمّلت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الإجرامي"، مؤكدة أن "مثل هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة".ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة دول الدبلوماسيين المستهدفين، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا الانتهاك الصارخ، واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من جرائم إسرائيل المستمرة، بما في ذلك عدوانها على السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين.يذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، مبررةً ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس/آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20250521/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-وفد-دبلوماسي-عربي-ودولي-داخل-مخيم-جنين-فيديو-1100820242.html

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