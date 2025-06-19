https://sarabic.ae/20250619/الأونروا-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-أماكن-توزيع-المساعدات-جريمة-مركبة-وغزة-في-مرحلة-ما-بعد-الكارثة-1101851293.html

الأونروا لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أماكن توزيع المساعدات جريمة مركبة وغزة في مرحلة ما بعد الكارثة

الأونروا لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أماكن توزيع المساعدات جريمة مركبة وغزة في مرحلة ما بعد الكارثة

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن ما يحدث بالقرب من أماكن توزيع المساعدات لما تسمى منظمة غزة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T19:18+0000

2025-06-19T19:18+0000

2025-06-19T19:18+0000

قطاع غزة

إسرائيل

إيران

منظمة الأونروا

حصري

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم استدعاء الجوعى إلى تلك الأماكن، وهم منهكون ومتعبون، في عملية تضليل وخداع لعشرات الآلاف الذين يتوجهون لتلك المناطق، ومن ثم يتم قتلهم في الطريق، وهم ذاهبون وعائدون وخلال انتظارهم للمساعدات".وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن "عملية توزيع المساعدات بهذه الآلية، غير منظمة وغير إنسانية، وتعتبر عملية مهينة ومذلة".ويرى أن "انتباه العالم توجه صوب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ولم تعد مركزة على ما يحدث في قطاع غزة، هناك أعداد كبيرة وخطيرة من القتلى والجرحى كل يوم، الأطفال يحرقون في الخيام، الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة دراماتيكية، والمجاعة تنتشر في كل أماكن قطاع غزة".وصرح بأن "هناك مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، لا سيما الأطفال"، مضيفًا: "غزة تشهد محنة كبيرة، ومرحلة ما بعد الكارثة".وشهد قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، "مجزرة" جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقُتل نحو 45 مواطنا، وأصيب المئات، بينهم إصابات حرجة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية، منذ أن أغلقت القوات الإسرائيلية جميع المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي، مانعًا إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.ووصل إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين، منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2025/05/27 إلى أكثر من 300 قتيل، وعشرات المصابين.

https://sarabic.ae/20250618/ما-تداعيات-وتأثير-الحرب-الإيرانية-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة؟-1101791906.html

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قطاع غزة, إسرائيل, إيران, منظمة الأونروا, حصري