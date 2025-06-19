https://sarabic.ae/20250619/الأونروا-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-أماكن-توزيع-المساعدات-جريمة-مركبة-وغزة-في-مرحلة-ما-بعد-الكارثة-1101851293.html
الأونروا لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أماكن توزيع المساعدات جريمة مركبة وغزة في مرحلة ما بعد الكارثة
الأونروا لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أماكن توزيع المساعدات جريمة مركبة وغزة في مرحلة ما بعد الكارثة
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن ما يحدث بالقرب من أماكن توزيع المساعدات لما تسمى منظمة غزة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T19:18+0000
2025-06-19T19:18+0000
2025-06-19T19:18+0000
قطاع غزة
إسرائيل
إيران
منظمة الأونروا
حصري
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم استدعاء الجوعى إلى تلك الأماكن، وهم منهكون ومتعبون، في عملية تضليل وخداع لعشرات الآلاف الذين يتوجهون لتلك المناطق، ومن ثم يتم قتلهم في الطريق، وهم ذاهبون وعائدون وخلال انتظارهم للمساعدات".وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن "عملية توزيع المساعدات بهذه الآلية، غير منظمة وغير إنسانية، وتعتبر عملية مهينة ومذلة".ويرى أن "انتباه العالم توجه صوب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ولم تعد مركزة على ما يحدث في قطاع غزة، هناك أعداد كبيرة وخطيرة من القتلى والجرحى كل يوم، الأطفال يحرقون في الخيام، الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة دراماتيكية، والمجاعة تنتشر في كل أماكن قطاع غزة".وصرح بأن "هناك مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، لا سيما الأطفال"، مضيفًا: "غزة تشهد محنة كبيرة، ومرحلة ما بعد الكارثة".وشهد قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، "مجزرة" جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقُتل نحو 45 مواطنا، وأصيب المئات، بينهم إصابات حرجة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية، منذ أن أغلقت القوات الإسرائيلية جميع المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي، مانعًا إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.ووصل إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين، منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2025/05/27 إلى أكثر من 300 قتيل، وعشرات المصابين.
https://sarabic.ae/20250618/ما-تداعيات-وتأثير-الحرب-الإيرانية-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة؟-1101791906.html
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قطاع غزة, إسرائيل, إيران, منظمة الأونروا, حصري
قطاع غزة, إسرائيل, إيران, منظمة الأونروا, حصري
الأونروا لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أماكن توزيع المساعدات جريمة مركبة وغزة في مرحلة ما بعد الكارثة
حصري
صرح الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن ما يحدث بالقرب من أماكن توزيع المساعدات لما تسمى منظمة غزة الإنسانية، "جريمة مركّبة"، على حدقوله.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم استدعاء الجوعى إلى تلك الأماكن، وهم منهكون ومتعبون، في عملية تضليل وخداع لعشرات الآلاف الذين يتوجهون لتلك المناطق، ومن ثم يتم قتلهم في الطريق، وهم ذاهبون وعائدون وخلال انتظارهم للمساعدات".
وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن "عملية توزيع المساعدات بهذه الآلية، غير منظمة وغير إنسانية، وتعتبر عملية مهينة ومذلة".
ويرى أن "انتباه العالم توجه صوب الحرب الإسرائيلية الإيرانية
، ولم تعد مركزة على ما يحدث في قطاع غزة، هناك أعداد كبيرة وخطيرة من القتلى والجرحى كل يوم، الأطفال يحرقون في الخيام، الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة دراماتيكية، والمجاعة تنتشر في كل أماكن قطاع غزة".
وبشأن الوقود، أشار إلى أنه وشك على النفاد، وأمام القطاع 3 أيام حاسمة بالنسبة لموضوع الوقود، حيث لا تسمح إسرائيل لشاحنات الأونروا والأمم المتحدة بالحصول على ما تبقى من وقود في بعض المخازن بمنطقة رفح، ونفاد الوقود يعني توقف المستشفيات، وبعض الأبيار التي ما زالت تعمل، ويعني توجه الناس لمصادر غير آمنة، وهو ما يساعد في انتشار الأمراض.
وصرح بأن "هناك مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، لا سيما الأطفال"، مضيفًا: "غزة تشهد محنة كبيرة، ومرحلة ما بعد الكارثة".
وشهد قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، "مجزرة
" جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقُتل نحو 45 مواطنا، وأصيب المئات، بينهم إصابات حرجة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الصحة في القطاع، أنه "كحصيلة أولية، أكثر من 45 شهيدا ومئات الإصابات منها عشرات الحالات الخطيرة جدا، وصلت مجمع ناصر الطبي نتيجة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين المنتظرين للمساعدات على دوار التحلية في محافظة خان يونس صباح اليوم".
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية، منذ أن أغلقت القوات الإسرائيلية جميع المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي، مانعًا إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
ووصل إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين، منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2025/05/27 إلى أكثر من 300 قتيل، وعشرات المصابين.