https://sarabic.ae/20250621/بعد-أن-حولتها-لسجن-مغلق-هل-تنجح-إسرائيل-في-تنفيذ-مخططها-بالضفة-مع-انشغال-العالم-مع-إيران-1101916166.html

بعد أن حولتها لسجن مغلق.. هل تنجح إسرائيل بتنفيذ مخططها في الضفة مع انشغال العالم بالوضع الإيراني؟

بعد أن حولتها لسجن مغلق.. هل تنجح إسرائيل بتنفيذ مخططها في الضفة مع انشغال العالم بالوضع الإيراني؟

سبوتنيك عربي

لفت قياديان في حركة "فتح" الفلسطينية إلى خطورة التحركات الإسرائيلية، وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع استمرار وتكثيف القصف على... 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T17:55+0000

2025-06-21T17:55+0000

2025-06-21T17:55+0000

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ويرى القياديان أن إسرائيل تمكنت من إشغال العالم بالحرب الدائرة بينها وبين إسرائيل، من أجل توجيه أنظار المجتمع الدولي بعيدا عن فلسطين، لتكمل مخططات الضم والاستيطان والتهويد.وبالتزامن مع الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، وأغلقت مداخل العديد من المدن والقرى باستخدام بوابات حديدية وحواجز خرسانية، وصعّدت من إجراءاتها في مدينة القدس، وشملت الإجراءات إغلاقا شاملا للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة والبلدة القديمة بالقدس، بالإضافة إلى تشديد الحواجز العسكرية والاقتحامات اليومية المتكررة لمنازل الفلسطينيين واعتقالهم.استغلال إسرائيلي واضحقال عضو اللجنة الثورية لحركة "فتح"، تيسير نصر الله، إن "إسرائيل لا تخفي مخططها في ضم أراضي الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وهي تسابق الريح في تغيير الواقع على الأرض، وآمل ألا تنجح في ذلك".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "تعمل إسرائيل على إضعاف قدرات تصدي الشعب الفلسطيني لمخططها التوسعي، من خلال الاجتياحات المستمرة لمعظم التجمعات الفلسطينية واعتقال المواطنين، وفرض حصار مطبق على معظم مدن الضفة وقراها ومخيماتها".وأكد أن "هذا هو هدف إسرائيل الذي يجب أن يتم مواجهته من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، ومن الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالقضية الفلسطينية الرامية إلى إقامة دولة فلسطين على حدود الخامس من يونيو/ حزيران لعام 1967، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194".انشغال العالمبدورها، قالت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، كفاح حرب، إن "إسرائيل تنشر نيرانها ومخططاتها التوسعية في كل الاتجاهات، إذ لا تزال الإبادة الجماعية بكل تفاصيلها وقوتها مستمرة في قطاع غزة، بل ومتصاعدة أيضا".وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك": "ما زال الحصار الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، مطبق على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس".وشددت على أن "العالم الآن لم يعد ينتبه لهذه الجرائم الخطيرة، وباتت الحقيقة تغيب عن أعين المجتمع الدولي، الذي يركز الآن على الحرب التي أشعلها، بنيامين نتنياهو، في إيران، حتى يغطي على جرائمه ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس".صرف الأنظاروكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، أكد أن "ما تقوم به إسرائيل من عدوان موسّع على إيران، محاولة لصرف أنظار العالم عن القضية الفلسطينية، وما تفعله من أجل سلب حقوق الشعب الفلسطينيين".وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمارس عدوانها على إيران لتنفيذ مآربها في المنطقة، وكذلك لصرف الأنظار عما يحدث في غزة والضفة الغربية والقدس، لا سيما بعد التحول في الموقف الأوروبي تجاه سياسات حكومة نتنياهو، والتحركات الأخيرة للاعتراف بفلسطين".وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تستغل انشغال العالم بالعدوان على إيران، من أجل تصعيد حرب الإبادة، وتطوير سياسة التدمير والقتل في قطاع غزة، والمضي قدما في حصار واستعمار والبناء الاستيطاني بالضفة والقدس، في خضم حربها الشاملة ضد الفلسطينيين، ومحاولتها تهجيرهم من أوطانهم، حيث تظن أن الوقت الآن سانح لتنفيذ مخططاتها".وأشار إلى "تصعيد إسرائيل حربها ضد وكالة الأونروا، وكذلك ضد المخيمات الفلسطينية في الضفة وطولكرم ونابلس والخليل، وتنفيذ خطة طرد السكان من المخيمات، لإنهاء حلم حق العودة للفلسطينيين، وتقويض حل الدولتين، وإنهاء فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".ويرى أن "حكومة نتنياهو، لا تعترف بالقوانين الدولية، وتستمر في جرائمها وحروبها، معتقدة أن غطرسة القوة وما تمارسه من إرهاب، يمكن أن يحقق لها نجاحات على صعيد السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية، وسلب الأراضي والمنازل، لكن في النهاية يبقى صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والتمسك بحقوقه وثوابته، الملاذ الآمن لإنهاء هذه المخططات الإجرامية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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