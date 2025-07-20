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تونس تنتفض لأجل غزة... مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي.. صور
تونس تنتفض لأجل غزة... مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي.. صور
سبوتنيك عربي
في قلب العاصمة التونسية، صدحت أصوات المئات من المواطنين والمواطنات، مساء الأحد، رفضا للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتنديدا بسياسة التجويع التي... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T20:56+0000
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وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وجابت شوارع العاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لتونس العاصمة، حيث توحدت حناجر المشاركين تحت شعار مركزي "لا تتركوا غزة وحدها"، في تظاهرة عكست الغضب الشعبي من الصمت الدولي إزاء الحرب والمجاعة التي تُرتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالحرب، من بينها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، "غزة تقتل جوعا"، "الشعب يريد تجريم التطبيع"، "يا حكام عار عار غزة في حصار".وشارك في التظاهرة مئات التونسيين من مختلف المشارب السياسية والحقوقية والنقابية، جمعهم الضمير الإنساني وهاجس النصرة لشعب يواجه إبادة جماعية، حيث عبّروا عن رفضهم للسياسات الغربية، وخاصة الأمريكية، التي تواصل توفير الغطاء الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، رغم خرقها الفاضح للقانون الدولي.وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أوضحت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" أن المسيرة تأتي دعما لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار والتجويع، وتفاعلا مع موجة الحراك الشعبي العالمي الرافض لتجويع المدنيين في غزة.وتأتي هذه المسيرة في سياق حالة تضامن عالمي متنامية، شهدت خلالها عدة عواصم ومدن كبرى مظاهرات منددة بالحصار الإسرائيلي على القطاع، الذي دخل عامه السابع عشر، وتفاقمت آثاره بشكل كارثي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تاريخ انطلاق الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي شملت القتل المنهجي والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في انتهاك صارخ لكل المعايير الدولية.وفي أحدث حصيلة صادمة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن الوضع المعيشي في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية غير مسبوقة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 900 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في ظل انعدام الأمن الغذائي وتواصل القصف والتجويع. كما كشفت الوزارة عن مقتل 71 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية، نتيجة النقص الحاد في المواد الأساسية وشحّ المساعدات."لا تتركوا غزة وحدها"وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال وائل نوار، عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إن هذه المسيرة تأتي في إطار تحرك شعبي مستمر تشهده تونس منذ بدء الحرب على غزة، وهي جزء من نداء شعبي عالمي بدأ يتشكل في مختلف العواصم، للتنديد بما وصفه بـ"سياسة الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل في القطاع.وأضاف: "هذه المسيرة تحمل رسالة مزدوجة: أولا، إعلان التضامن اللامشروط مع شعب غزة المحاصر، وثانيا، تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الانتهاكات الجارية عبر صمته أو تقاعسه أو دعمه الفعلي للحرب".واعتبر نوار أن صوت الشعوب هو أحد الأسلحة الأخلاقية المتبقية في وجه آلة القتل الإسرائيلية، وأن رفع الصوت في وجه إسرائيل هو واجب أخلاقي وإنساني، مشيرا إلى أن "التخاذل تجاه ما يحدث في القطاع يعدّ تخلٍّ عن المسؤولية الإنسانية خاصة في ظل ما يعيشه سكان غزة من كارثة إنسانية متصاعدة".وأوضح نوار أن إسرائيل انتقلت من سياسة القتل بالقصف إلى سياسة القتل بالتجويع، في محاولة لتركيع سكان غزة، بعد أن قطعت عنهم الغذاء والماء والدواء والمساعدات، في انتهاك فاضح لكل الأعراف الدولية والإنسانية.وتابع: "اليوم، وبعد ما يقارب السنتين على الحرب، لم يعد بإمكان أحد أن يتذرع بالجهل. الصور واضحة، والأرقام فاضحة، والموت صار الخبز اليومي في قطاع غزة".وأشار المتحدث إلى أن التواطؤ الدولي، وتحديدا الدعم الأمريكي السياسي والعسكري، هو ما يجعل آلة القتل الإسرائيلية تستمر دون مساءلة، مؤكدا أن الرسالة التي يحملها التونسيون اليوم هي أن "الاحتجاج ليس خيارا، والتخاذل تواطؤ".وختم نوار تصريحه بالتأكيد أن الشعب التونسي، من خلال هذا التحرك، يريد أن يعبّر عن موقفه الراسخ في دعم الحق الفلسطيني، ورفض سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل، مشيرا إلى أن الحراك سيتواصل بأشكال مختلفة، من بينها حملات المقاطعة، والضغط على صانعي القرار لقطع كل أشكال التطبيع.لا لتجويع غزةمن بين المشاركين في المسيرة، أمل الزنايدي، وهي ناشطة في المجتمع المدني، جاءت رفقة والدتها وطفليها، رافعة لافتة كُتب عليها: "أطفال غزة يموتون جوعا... أين الإنسانية؟".قالت أمل لـ"سبوتنيك": "ما يحصل في غزة ليس حربا بالسلاح فحسب، بل جريمة متكاملة الأركان تستهدف الحياة ذاتها. الأطفال يموتون لأن الحليب مفقود، الناس يتساقطون جوعا. ولايسكت على هذا الوضع، سوى الفاقد لإنسانيته".وأكدت أمل أن مشاركتها اليوم هي أضعف الإيمان وأن الصمت لم يعد ممكنا.وأضافت: "نحن نرى الشعوب الأخرى تتحرك وتخرج إلى الشوارع، ومن واجبنا نحن في تونس أن نكون في طليعة المتضامنين. فغزة لا تنتظر الخطابات، بل تنتظر أفعالا تُوقف المجزرة".من جانبه، اعتبر زياد العبيدي، طالب جامعي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذا الغضب الشعبي يجب أن يُترجم إلى مواقف دبلوماسية وتجارية حازمة، خاصة من الدول العربية، التي يراها "لا تزال تغلّب الحسابات السياسية على الاعتبارات الإنسانية".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد وجّهت، في بيان رسمي اليوم، نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصا الأغذية والأدوية، محذرة من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق في القطاع المحاصر.رسالة من تونس: "التطبيع خيانة"في المسيرة، لم تغب الشعارات المناهضة للتطبيع، وارتفعت اللافتات التي تطالب بضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع مع اسرائيل، في تحرّك يعكس إرادة شعبية طالما عبّرت عنها قوى المجتمع المدني والنقابات والناشطون السياسيون في تونس.نزار القاسمي، ناشط حقوقي، أكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أحد أبرز أهداف هذا الحراك هو الضغط على مؤسسات الدولة من أجل ترجمة الموقف الشعبي إلى تشريع واضح لا لبس فيه، يُجرّم أي شكل من أشكال التعاون أو التبادل مع الكيان المحتل.نزار القاسمي، نقابي وعضو في حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك"، قائلاً: "التطبيع مع إسرائيل في ظل ما يجري اليوم هو ليس فقط خيانة سياسية، بل مشاركة مباشرة في القتل".وسبق أن ناقش البرلمان التونسي مقترحا يهدف إلى وضع إطار قانوني يجرّم كل أشكال التعامل مع اسرائيل، سواء كان ذلك اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا أو أكاديميا. غير أن هذا المقترح، ورغم ما حظي به من دعم مجتمعي ونقابي واسع، تعطل دون توضيح الأسباب، وسط اتهامات لبعض الأطراف السياسية بالتلكؤ أو الرضوخ لحسابات إقليمية ودولية.وأشار القاسمي إلى أن المسيرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للموقف الشعبي التونسي المبدئي والصلب من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الضغط يجب أن يتصاعد لمنع أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل.وشددت العبيدي على أن هذه المسيرة ليست فقط لدعم الفلسطينيين، بل أيضا للدفاع عن الضمير الإنساني الذي يتم اغتياله كل يوم على شاشات التلفاز، داعية إلى تحويل التضامن إلى سياسات واضحة تتجاوز الشعارات.
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, تقارير سبوتنيك

تونس تنتفض لأجل غزة... مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي.. صور

20:56 GMT 20.07.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
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حصري
في قلب العاصمة التونسية، صدحت أصوات المئات من المواطنين والمواطنات، مساء الأحد، رفضا للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتنديدا بسياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل بحق المدنيين المحاصرين، في مسيرة دعت إليها "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين".
وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وجابت شوارع العاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لتونس العاصمة، حيث توحدت حناجر المشاركين تحت شعار مركزي "لا تتركوا غزة وحدها"، في تظاهرة عكست الغضب الشعبي من الصمت الدولي إزاء الحرب والمجاعة التي تُرتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالحرب، من بينها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، "غزة تقتل جوعا"، "الشعب يريد تجريم التطبيع"، "يا حكام عار عار غزة في حصار".
وشارك في التظاهرة مئات التونسيين من مختلف المشارب السياسية والحقوقية والنقابية، جمعهم الضمير الإنساني وهاجس النصرة لشعب يواجه إبادة جماعية، حيث عبّروا عن رفضهم للسياسات الغربية، وخاصة الأمريكية، التي تواصل توفير الغطاء الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، رغم خرقها الفاضح للقانون الدولي.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أوضحت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" أن المسيرة تأتي دعما لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار والتجويع، وتفاعلا مع موجة الحراك الشعبي العالمي الرافض لتجويع المدنيين في غزة.
وتأتي هذه المسيرة في سياق حالة تضامن عالمي متنامية، شهدت خلالها عدة عواصم ومدن كبرى مظاهرات منددة بالحصار الإسرائيلي على القطاع، الذي دخل عامه السابع عشر، وتفاقمت آثاره بشكل كارثي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تاريخ انطلاق الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي شملت القتل المنهجي والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في انتهاك صارخ لكل المعايير الدولية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
وفي أحدث حصيلة صادمة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن الوضع المعيشي في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية غير مسبوقة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 900 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في ظل انعدام الأمن الغذائي وتواصل القصف والتجويع. كما كشفت الوزارة عن مقتل 71 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية، نتيجة النقص الحاد في المواد الأساسية وشحّ المساعدات.
"لا تتركوا غزة وحدها"
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال وائل نوار، عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إن هذه المسيرة تأتي في إطار تحرك شعبي مستمر تشهده تونس منذ بدء الحرب على غزة، وهي جزء من نداء شعبي عالمي بدأ يتشكل في مختلف العواصم، للتنديد بما وصفه بـ"سياسة الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل في القطاع.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأضاف: "هذه المسيرة تحمل رسالة مزدوجة: أولا، إعلان التضامن اللامشروط مع شعب غزة المحاصر، وثانيا، تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الانتهاكات الجارية عبر صمته أو تقاعسه أو دعمه الفعلي للحرب".
واعتبر نوار أن صوت الشعوب هو أحد الأسلحة الأخلاقية المتبقية في وجه آلة القتل الإسرائيلية، وأن رفع الصوت في وجه إسرائيل هو واجب أخلاقي وإنساني، مشيرا إلى أن "التخاذل تجاه ما يحدث في القطاع يعدّ تخلٍّ عن المسؤولية الإنسانية خاصة في ظل ما يعيشه سكان غزة من كارثة إنسانية متصاعدة".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأوضح نوار أن إسرائيل انتقلت من سياسة القتل بالقصف إلى سياسة القتل بالتجويع، في محاولة لتركيع سكان غزة، بعد أن قطعت عنهم الغذاء والماء والدواء والمساعدات، في انتهاك فاضح لكل الأعراف الدولية والإنسانية.
وتابع: "اليوم، وبعد ما يقارب السنتين على الحرب، لم يعد بإمكان أحد أن يتذرع بالجهل. الصور واضحة، والأرقام فاضحة، والموت صار الخبز اليومي في قطاع غزة".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأشار المتحدث إلى أن التواطؤ الدولي، وتحديدا الدعم الأمريكي السياسي والعسكري، هو ما يجعل آلة القتل الإسرائيلية تستمر دون مساءلة، مؤكدا أن الرسالة التي يحملها التونسيون اليوم هي أن "الاحتجاج ليس خيارا، والتخاذل تواطؤ".
وختم نوار تصريحه بالتأكيد أن الشعب التونسي، من خلال هذا التحرك، يريد أن يعبّر عن موقفه الراسخ في دعم الحق الفلسطيني، ورفض سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل، مشيرا إلى أن الحراك سيتواصل بأشكال مختلفة، من بينها حملات المقاطعة، والضغط على صانعي القرار لقطع كل أشكال التطبيع.
لا لتجويع غزة
من بين المشاركين في المسيرة، أمل الزنايدي، وهي ناشطة في المجتمع المدني، جاءت رفقة والدتها وطفليها، رافعة لافتة كُتب عليها: "أطفال غزة يموتون جوعا... أين الإنسانية؟".
قالت أمل لـ"سبوتنيك": "ما يحصل في غزة ليس حربا بالسلاح فحسب، بل جريمة متكاملة الأركان تستهدف الحياة ذاتها. الأطفال يموتون لأن الحليب مفقود، الناس يتساقطون جوعا. ولايسكت على هذا الوضع، سوى الفاقد لإنسانيته".
وأكدت أمل أن مشاركتها اليوم هي أضعف الإيمان وأن الصمت لم يعد ممكنا.
وأضافت: "نحن نرى الشعوب الأخرى تتحرك وتخرج إلى الشوارع، ومن واجبنا نحن في تونس أن نكون في طليعة المتضامنين. فغزة لا تنتظر الخطابات، بل تنتظر أفعالا تُوقف المجزرة".
من جانبه، اعتبر زياد العبيدي، طالب جامعي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذا الغضب الشعبي يجب أن يُترجم إلى مواقف دبلوماسية وتجارية حازمة، خاصة من الدول العربية، التي يراها "لا تزال تغلّب الحسابات السياسية على الاعتبارات الإنسانية".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد وجّهت، في بيان رسمي اليوم، نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصا الأغذية والأدوية، محذرة من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق في القطاع المحاصر.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
رسالة من تونس: "التطبيع خيانة"
في المسيرة، لم تغب الشعارات المناهضة للتطبيع، وارتفعت اللافتات التي تطالب بضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع مع اسرائيل، في تحرّك يعكس إرادة شعبية طالما عبّرت عنها قوى المجتمع المدني والنقابات والناشطون السياسيون في تونس.
نزار القاسمي، ناشط حقوقي، أكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أحد أبرز أهداف هذا الحراك هو الضغط على مؤسسات الدولة من أجل ترجمة الموقف الشعبي إلى تشريع واضح لا لبس فيه، يُجرّم أي شكل من أشكال التعاون أو التبادل مع الكيان المحتل.
نزار القاسمي، نقابي وعضو في حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك"، قائلاً: "التطبيع مع إسرائيل في ظل ما يجري اليوم هو ليس فقط خيانة سياسية، بل مشاركة مباشرة في القتل".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
تونس تنتفض لأجل غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالحرب والتجويع وتدعو لكسر الصمت الدولي
© Sputnik . Mariam.Gadera
وسبق أن ناقش البرلمان التونسي مقترحا يهدف إلى وضع إطار قانوني يجرّم كل أشكال التعامل مع اسرائيل، سواء كان ذلك اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا أو أكاديميا. غير أن هذا المقترح، ورغم ما حظي به من دعم مجتمعي ونقابي واسع، تعطل دون توضيح الأسباب، وسط اتهامات لبعض الأطراف السياسية بالتلكؤ أو الرضوخ لحسابات إقليمية ودولية.
وأشار القاسمي إلى أن المسيرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للموقف الشعبي التونسي المبدئي والصلب من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الضغط يجب أن يتصاعد لمنع أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل.
وشددت العبيدي على أن هذه المسيرة ليست فقط لدعم الفلسطينيين، بل أيضا للدفاع عن الضمير الإنساني الذي يتم اغتياله كل يوم على شاشات التلفاز، داعية إلى تحويل التضامن إلى سياسات واضحة تتجاوز الشعارات.
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