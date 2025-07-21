https://sarabic.ae/20250721/حماس-استهداف-الأطباء-والمسعفين-جزء-من-سياسة-ممنهجة-لتفريغ-غزة-من-مقومات-الحياة-1102881267.html

"حماس": استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة

"حماس": استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة

سبوتنيك عربي

اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، "اختطاف الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، يمثل إمعانا في الاستهداف الإجرامي المتواصل للقطاع الطبي... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T15:01+0000

2025-07-21T15:01+0000

2025-07-21T15:01+0000

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وحملت حركة حماس، في بيان لها، "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص ومئات الكوادر الطبية المعتقلين في ظروف قاسية"، مطالبة الصليب الأحمر والصحة العالمية بالتحرك العاجل للإفراج عن الأطباء ووقف الجرائم بحق الطواقم الطبية.وقالت "حماس" إن "استهداف الأطباء والمسعفين جزء من سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من مقومات الحياة وتعميق الكارثة الإنسانية".وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية في غزة، في يوم واحد، بلغ 94 قتيلا من أصل 132 قتيلا سقطوا، أمس الأحد.وبحسب وكالة "وفا"، فإن الضحايا سقطوا في مناطق متفرقة من القطاع، لكن النسبة الأكبر كانت في منطقة السودانية شمالي غزة، التي شهدت مقتل أكثر من 80 فلسطينيا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا "مصائد الموت" خلال الفترة من 27 مايو/ أيار الماضي حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بلغ 995 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، إضافة إلى 45 مفقودا.وقال برنامج الغذاء العالمي إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر "زيكيم"، لكن مع اقتراب القافلة، تعرضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيليين، واصفا ما حدث بأنه "عنف غير مقبول تماما".من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشود بسبب ما وصفه بـ"التهديد الفوري"، مشددا على أنه لا يستهدف شاحنات المساعدات عمدا، زاعما أن الأرقام مبالغ فيها.أما حركة حماس، فقد أبدت غضبها من تفاقم أزمة الجوع وتزايد الضحايا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الحركة، حذر من أن ذلك قد ينعكس سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي تجري حاليا في قطر.كما حذرت منظمات أممية من تسارع وتيرة الجوع في غزة نتيجة استمرار الحرب منذ نحو 22 شهرا، مشيرة إلى أن مئات المدنيين، من بينهم أطفال، يواجهون خطر الموت بسبب الجوع وانهيار النظام الصحي.ودعت وكالة "أونروا" إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات، مؤكدة أن لديها كميات غذاء كافية لتغطية احتياجات السكان لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بمرورها.وفي تطور لافت، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.ويأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي