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https://sarabic.ae/20250721/سفينة-خليفة-الإنسانية-تغادرالإمارات-محملة-بـ-7166-طنا-من-المساعدات-إلى-غزة-1102878889.html
سفينة "خليفة" الإنسانية تغادرالإمارات محملة بـ 7166 طنا من المساعدات إلى غزة
سفينة "خليفة" الإنسانية تغادرالإمارات محملة بـ 7166 طنا من المساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
انطلقت سفينة "خليفة" للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم الاثنين، من ميناء "خليفة كيزاد" في أبوظبي، متجهة إلى ميناء العريش في مصر،... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T13:59+0000
2025-07-21T13:59+0000
قطاع غزة
الامارات العربية المتحدة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
المساعدات الإنسانية
السفينة
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وتعد سفينة “خليفة” رقم 8، أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى تاريخه، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وبينت الوكالة أن إرسال هذه السفينة يأتي "امتدادا لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، والتي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية".وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار على أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، أغلبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدجء عملية برية في دير البلح تحت غطاء جوي. وشدد على أن "أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الانسانية غير مقبول على الإطلاق"، ودعا "لحماية كل المدنيين والعاملين" في المساعدات."
https://sarabic.ae/20250328/رقم-24-الإمارات-تنفذ-إجلاء-طبيا-لـ188-مصابا-من-غزة-برفقة-عائلاتهم-1099038204.html
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قطاع غزة, الامارات العربية المتحدة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, المساعدات الإنسانية, السفينة
قطاع غزة, الامارات العربية المتحدة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, المساعدات الإنسانية, السفينة

سفينة "خليفة" الإنسانية تغادرالإمارات محملة بـ 7166 طنا من المساعدات إلى غزة

13:59 GMT 21.07.2025
© Photo / WAM سفينة "خليفة" الإنسانية
سفينة خليفة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / WAM
تابعنا عبر
انطلقت سفينة "خليفة" للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم الاثنين، من ميناء "خليفة كيزاد" في أبوظبي، متجهة إلى ميناء العريش في مصر، تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
وتعد سفينة “خليفة” رقم 8، أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى تاريخه، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتشمل السفينة " 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، بالإضافة إلى 501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة 77.266 طنا ".

وبينت الوكالة أن إرسال هذه السفينة يأتي "امتدادا لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، والتي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية".

ويشهد قطاع غزة سياسة تجويع قاتلة أودت بحياة عشرات الأطفال والشيوخ والنساء، في ظل رفض إسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين بغزة، وسط تصعيد متواصل في الغارات والتهجير، حيث قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي ساعين للحصول على مساعدات جنوب مدينة غزة، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
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وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار على أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، أغلبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدجء عملية برية في دير البلح تحت غطاء جوي.
وفي وقت سابق، ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن قافلة تابعة له تتألف من 25 شاحنة وتحمل مساعدات غذائية الى شمال غزة، "واجهت حشودا ضخمة من المدنيين الجائعين تعرضوا لإطلاق نار"، وذلك عقب عبورها المعابر مع إسرائيل واجتياز نقاط التفتيش.
وشدد على أن "أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الانسانية غير مقبول على الإطلاق"، ودعا "لحماية كل المدنيين والعاملين" في المساعدات."
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