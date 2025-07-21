https://sarabic.ae/20250721/سفينة-خليفة-الإنسانية-تغادرالإمارات-محملة-بـ-7166-طنا-من-المساعدات-إلى-غزة-1102878889.html
سفينة "خليفة" الإنسانية تغادرالإمارات محملة بـ 7166 طنا من المساعدات إلى غزة
سفينة "خليفة" الإنسانية تغادرالإمارات محملة بـ 7166 طنا من المساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
انطلقت سفينة "خليفة" للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم الاثنين، من ميناء "خليفة كيزاد" في أبوظبي، متجهة إلى ميناء العريش في مصر،... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T13:59+0000
2025-07-21T13:59+0000
2025-07-21T13:59+0000
قطاع غزة
الامارات العربية المتحدة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
المساعدات الإنسانية
السفينة
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وتعد سفينة “خليفة” رقم 8، أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى تاريخه، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وبينت الوكالة أن إرسال هذه السفينة يأتي "امتدادا لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، والتي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية".وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار على أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، أغلبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدجء عملية برية في دير البلح تحت غطاء جوي. وشدد على أن "أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الانسانية غير مقبول على الإطلاق"، ودعا "لحماية كل المدنيين والعاملين" في المساعدات."
https://sarabic.ae/20250328/رقم-24-الإمارات-تنفذ-إجلاء-طبيا-لـ188-مصابا-من-غزة-برفقة-عائلاتهم-1099038204.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, الامارات العربية المتحدة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, المساعدات الإنسانية, السفينة
قطاع غزة, الامارات العربية المتحدة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, المساعدات الإنسانية, السفينة
سفينة "خليفة" الإنسانية تغادرالإمارات محملة بـ 7166 طنا من المساعدات إلى غزة
انطلقت سفينة "خليفة" للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم الاثنين، من ميناء "خليفة كيزاد" في أبوظبي، متجهة إلى ميناء العريش في مصر، تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة