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الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
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رقم 24.. الإمارات تنفذ إجلاء طبيا لـ188 مصابا من غزة برفقة عائلاتهم
رقم 24.. الإمارات تنفذ إجلاء طبيا لـ188 مصابا من غزة برفقة عائلاتهم
سبوتنيك عربي
وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة الإجلاء الـ24 والتي حملت على متنها 81 جريحا ومريضا بالسرطان من... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T14:09+0000
2025-03-28T14:09+0000
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وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، بأن "الطائرة الإماراتية قدمت من مطار رامون في إسرائيل، وعبر معبر كرم أبوسالم، محملة بـ81 جريحا ومصابا لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، برفقة نحو 107 من أفراد عائلاتهم".وذكرت الصحيفة أن "هذا الإخلاء العاجل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد بن زايد، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لأكثر من ألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف من المصابين بأمراض السرطان من غزة، في مستشفيات الدولة".وقامت الفرق الطبية بنقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.ونقلت الصحيفة عن سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن "جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة تعكس حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها سكان القطاع".وذكرت صحيفة "البيان"، أن "السفينة تحمل 5820 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومواد إيواء، من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها".ويأتي هذا الإجلاء، فيما استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250301/الإمارات-إبحار-سفينة-زايد-الإنسانية-السابعة-إلى-غزة-فيديو-1098297327.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

رقم 24.. الإمارات تنفذ إجلاء طبيا لـ188 مصابا من غزة برفقة عائلاتهم

14:09 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة الإجلاء الـ24 والتي حملت على متنها 81 جريحا ومريضا بالسرطان من قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.
وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، بأن "الطائرة الإماراتية قدمت من مطار رامون في إسرائيل، وعبر معبر كرم أبوسالم، محملة بـ81 جريحا ومصابا لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، برفقة نحو 107 من أفراد عائلاتهم".
وذكرت الصحيفة أن "هذا الإخلاء العاجل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد بن زايد، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لأكثر من ألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف من المصابين بأمراض السرطان من غزة، في مستشفيات الدولة".
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
الإمارات.. إبحار "سفينة زايد" الإنسانية السابعة إلى غزة.. فيديو
1 مارس, 18:06 GMT
وقامت الفرق الطبية بنقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.
ونقلت الصحيفة عن سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن "جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة تعكس حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها سكان القطاع".

ويشار إلى أنه في الأول من مارس/ آذار الجاري، أبحرت "سفينة زايد" الإنسانية السابعة من ميناء "الحمرية" في دبي، متجهة إلى مدينة العريش المصرية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم سكان قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن "السفينة تحمل 5820 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومواد إيواء، من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها".
ويأتي هذا الإجلاء، فيما استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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