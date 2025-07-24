بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"

عربي
الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250724/بريطانيا-ما-يجري-في-غزة-لا-يمكن-الدفاع-عنه-1103005117.html
بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"
بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن المعاناة والمجاعة في قطاع غزة، أمر "لا يوصف"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال". 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T18:48+0000
2025-07-24T18:48+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099793353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b5916b463cb72bdad911b4a9c9fea6a.jpg
وأضاف ستارمر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه سيجري مكالمة طارئة اليوم مع قادة فرنسا وألمانيا، لمناقشة سبل وقف أعمال القتل في غزة.وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده متفقة مع حلفائها الأوروبيين بشأن "الحاجة الملحة" لأن تغيّر إسرائيل نهجها، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250411/نازحون-في-غزة-يواجهون-الجوع-والمرض-وسط-مكب-النفايات--1099416526.html
https://sarabic.ae/20250719/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-غزة-تعيش-كارثة-المجاعة-وكل-المواد-الإغاثية-نفدت-1102830554.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099793353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_829c2c96f2d734e1df5435ea38869966.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, بريطانيا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, بريطانيا

بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"

18:48 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن المعاناة والمجاعة في قطاع غزة، أمر "لا يوصف"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال".
وأضاف ستارمر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه سيجري مكالمة طارئة اليوم مع قادة فرنسا وألمانيا، لمناقشة سبل وقف أعمال القتل في غزة.
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات
11 أبريل, 12:00 GMT
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده متفقة مع حلفائها الأوروبيين بشأن "الحاجة الملحة" لأن تغيّر إسرائيل نهجها، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة تعيش كارثة المجاعة وكل المواد الإغاثية نفدت
19 يوليو, 19:17 GMT
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала