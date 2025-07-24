https://sarabic.ae/20250724/بريطانيا-ما-يجري-في-غزة-لا-يمكن-الدفاع-عنه-1103005117.html

بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"

بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن المعاناة والمجاعة في قطاع غزة، أمر "لا يوصف"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال". 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T18:48+0000

2025-07-24T18:48+0000

2025-07-24T18:48+0000

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وأضاف ستارمر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه سيجري مكالمة طارئة اليوم مع قادة فرنسا وألمانيا، لمناقشة سبل وقف أعمال القتل في غزة.وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده متفقة مع حلفائها الأوروبيين بشأن "الحاجة الملحة" لأن تغيّر إسرائيل نهجها، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, بريطانيا