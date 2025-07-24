https://sarabic.ae/20250724/بريطانيا-ما-يجري-في-غزة-لا-يمكن-الدفاع-عنه-1103005117.html
بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"
بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن المعاناة والمجاعة في قطاع غزة، أمر "لا يوصف"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال". 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T18:48+0000
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وأضاف ستارمر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه سيجري مكالمة طارئة اليوم مع قادة فرنسا وألمانيا، لمناقشة سبل وقف أعمال القتل في غزة.وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده متفقة مع حلفائها الأوروبيين بشأن "الحاجة الملحة" لأن تغيّر إسرائيل نهجها، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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https://sarabic.ae/20250719/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-غزة-تعيش-كارثة-المجاعة-وكل-المواد-الإغاثية-نفدت-1102830554.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, بريطانيا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, بريطانيا
بريطانيا: ما يجري في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن المعاناة والمجاعة في قطاع غزة، أمر "لا يوصف"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال".
وأضاف ستارمر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه سيجري مكالمة طارئة اليوم مع قادة فرنسا وألمانيا، لمناقشة سبل وقف أعمال القتل في غزة
.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده متفقة مع حلفائها الأوروبيين بشأن "الحاجة الملحة" لأن تغيّر إسرائيل نهجها، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع
، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار
فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.