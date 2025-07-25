بريطانيا تؤكد مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
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مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
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هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
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بريطانيا تؤكد مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك
بريطانيا تؤكد مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، إن بلاده ترى أن وقف إطلاق النار بشكل دائم هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T08:34+0000
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وفي تصريحات صحفية، أكد لامي أن المملكة المتحدة لا تتفق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، مشيرا إلى وجود تحفظات بريطانية على السياسات الإسرائيلية في هذا الملف.وأضاف الوزير أن بريطانيا ستشارك في مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، والذي تسعى من خلاله أطراف دولية إلى إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار حل الدولتين.وأمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، داعيا إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماكرون إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة خلال أشهر، وفي ذات الشهر أكد وزير الخارجية البريطاني أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد وأن المملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد في هذا الأمر.وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزامه-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-وتؤكد-أنه-قرار-تاريخي-1103009287.html
https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, بريطانيا, أخبار فرنسا

بريطانيا تؤكد مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

08:34 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzaliوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، إن بلاده ترى أن وقف إطلاق النار بشكل دائم هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وفي تصريحات صحفية، أكد لامي أن المملكة المتحدة لا تتفق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، مشيرا إلى وجود تحفظات بريطانية على السياسات الإسرائيلية في هذا الملف.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السعودية ترحب بإعلان ماكرون اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية وتؤكد أنه قرار تاريخي
أمس, 23:36 GMT
وأضاف الوزير أن بريطانيا ستشارك في مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، والذي تسعى من خلاله أطراف دولية إلى إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار حل الدولتين.
وأمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
01:35 GMT
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، داعيا إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماكرون إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة خلال أشهر، وفي ذات الشهر أكد وزير الخارجية البريطاني أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد وأن المملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد في هذا الأمر.
وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
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