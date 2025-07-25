https://sarabic.ae/20250725/بريطانيا-تؤكد-مشاركتها-في-مؤتمر-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103020016.html

بريطانيا تؤكد مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

بريطانيا تؤكد مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، إن بلاده ترى أن وقف إطلاق النار بشكل دائم هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T08:34+0000

2025-07-25T08:34+0000

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وفي تصريحات صحفية، أكد لامي أن المملكة المتحدة لا تتفق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، مشيرا إلى وجود تحفظات بريطانية على السياسات الإسرائيلية في هذا الملف.وأضاف الوزير أن بريطانيا ستشارك في مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، والذي تسعى من خلاله أطراف دولية إلى إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار حل الدولتين.وأمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، داعيا إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماكرون إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة خلال أشهر، وفي ذات الشهر أكد وزير الخارجية البريطاني أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد وأن المملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد في هذا الأمر.وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.

https://sarabic.ae/20250724/السعودية-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزامه-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-وتؤكد-أنه-قرار-تاريخي-1103009287.html

https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html

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