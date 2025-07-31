https://sarabic.ae/20250731/روبيو-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-يقوض-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1103246811.html

روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار

روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، على تداعيات الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مثل هذا الاعتراف في سبتمبر/أيلول قد... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T18:22+0000

2025-07-31T18:22+0000

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وصرح روبيو، في حوار أجراه مع إذاعة "راديو فوكس"، ونُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تصلب موقف حركة حماس في المفاوضات. وأوضح أن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في محادثات السلام، بينما رفضت حماس مسودة الاتفاق في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية.وأضاف وزير الخارجية أن التركيز الإعلامي ينصب بشكل كبير على المعاناة الإنسانية في غزة، لكن الكاميرات لا تسلط الضوء على محنة 20 رهينة محتجزين في الأنفاق. وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، قد أعلن اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.كما أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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