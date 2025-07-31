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روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار
روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، على تداعيات الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مثل هذا الاعتراف في سبتمبر/أيلول قد... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T18:22+0000
2025-07-31T18:21+0000
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وصرح روبيو، في حوار أجراه مع إذاعة "راديو فوكس"، ونُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تصلب موقف حركة حماس في المفاوضات. وأوضح أن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في محادثات السلام، بينما رفضت حماس مسودة الاتفاق في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية.وأضاف وزير الخارجية أن التركيز الإعلامي ينصب بشكل كبير على المعاناة الإنسانية في غزة، لكن الكاميرات لا تسلط الضوء على محنة 20 رهينة محتجزين في الأنفاق. وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، قد أعلن اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.كما أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250731/ترامب-يكشف-أسرع-طريقة-لإنهاء-الأزمة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1103230028.html
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https://sarabic.ae/20250731/تحت-غطاء-الرفق-بالحيوان-إسرائيل-تصادر-آخر-وسيلة-لإسعاف-المرضى-في-غزة-1103193816.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار

18:22 GMT 31.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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علق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، على تداعيات الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مثل هذا الاعتراف في سبتمبر/أيلول قد يعيق جهود التفاوض لوقف إطلاق النار في المنطقة.
وصرح روبيو، في حوار أجراه مع إذاعة "راديو فوكس"، ونُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تصلب موقف حركة حماس في المفاوضات.
وأوضح أن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في محادثات السلام، بينما رفضت حماس مسودة الاتفاق في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
12:11 GMT

وأشار إلى أن "حماس ترى نفسها تحقق مكاسب في الحرب الدعائية بعد هذه التصريحات، مما يقلل من حافزها لقبول أي اتفاق".

وأضاف وزير الخارجية أن التركيز الإعلامي ينصب بشكل كبير على المعاناة الإنسانية في غزة، لكن الكاميرات لا تسلط الضوء على محنة 20 رهينة محتجزين في الأنفاق.
وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، قد أعلن اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف البيان أن البرتغال "تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كجزء من إجراء قد يُختتم خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين، المقرر عقده في نيويورك في سبتمبر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
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17:49 GMT
كما أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".
وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهما"، مشيرا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ماكرون، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
11:00 GMT
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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