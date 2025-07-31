https://sarabic.ae/20250731/ترامب-يكشف-أسرع-طريقة-لإنهاء-الأزمة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1103230028.html

ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال ترامب، عبر صفحته على منصة "تروث سوشيال"، إن "الطريق الأسرع لإنهاء أزمة غزة هي استسلام حركة حماس، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع".وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء، ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن، في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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