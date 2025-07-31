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بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
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https://sarabic.ae/20250731/ترامب-يكشف-أسرع-طريقة-لإنهاء-الأزمة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1103230028.html
ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب، عبر صفحته على منصة "تروث سوشيال"، إن "الطريق الأسرع لإنهاء أزمة غزة هي استسلام حركة حماس، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع".وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء، ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن، في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250731/الجيش-الإسرائيلي-يسحب-ألوية-عسكرية-عدة-من-غزة-1103218722.html
https://sarabic.ae/20250731/عباس-نجدد-التأكيد-على-أولوية-فلسطين-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ووقف-التجويع-ورفع-الحصار-1103212128.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

12:11 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال ترامب، عبر صفحته على منصة "تروث سوشيال"، إن "الطريق الأسرع لإنهاء أزمة غزة هي استسلام حركة حماس، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع".
وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء، ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية عسكرية عدة من غزة
08:40 GMT
واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن، في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".
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عباس: نجدد التأكيد على أولوية فلسطين بوقف إطلاق النار في غزة ووقف التجويع ورفع الحصار
05:46 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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