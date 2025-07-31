https://sarabic.ae/20250731/الجيش-الإسرائيلي-يسحب-ألوية-عسكرية-عدة-من-غزة-1103218722.html
الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية عسكرية عدة من غزة
الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية عسكرية عدة من غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سحب ألوية عسكرية عدة من قطاع غزة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T08:40+0000
2025-07-31T08:40+0000
2025-07-31T08:40+0000
غزة
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأنه "في ظل الجمود في مفاوضات تبادل المحتجزين وانتهاء عملية "عربات جدعون"، قلّص الجيش الإسرائيلي من قواته في قطاع غزة".وأكدت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن "الفرقة 98 أنهت مهمتها في شمال القطاع وغادرت المنطقة، بعدما أنهت مهمتها في كل من مدينتي الشجاعية والزيتون".وأوضحت الإذاعة أن "لواء المظليين ولواء الكوماندوز غادرا قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة، حيث نُقل المظليون إلى مهام أمنية في الضفة الغربية، بينما أُرسل الكوماندوز إلى الجبهة الشمالية".وكانت إسرائيل، قد أبلغت الوسطاء ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعلن في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-بيان-كندا-بشأن-دولة-فلسطين-وموقف-كارني-مكافأة-لـحماس-في-هذا-الوقت-1103213473.html
https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_055ee4134c803199f17dbf4114ca435e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية عسكرية عدة من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سحب ألوية عسكرية عدة من قطاع غزة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأنه "في ظل الجمود في مفاوضات تبادل المحتجزين وانتهاء عملية "عربات جدعون"، قلّص الجيش الإسرائيلي من قواته في قطاع غزة".
وأكدت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن "الفرقة 98 أنهت مهمتها في شمال القطاع وغادرت المنطقة، بعدما أنهت مهمتها في كل من مدينتي الشجاعية والزيتون".
وأوضحت الإذاعة أن "لواء المظليين ولواء الكوماندوز غادرا قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة، حيث نُقل المظليون إلى مهام أمنية في الضفة الغربية، بينما أُرسل الكوماندوز إلى الجبهة الشمالية".
وشددت الإذاعة على أن "الفرقة 98 تستعد لمهام إضافية عسكرية وأمنية، بعد تدميرها لآلاف وحدات البنى التحتية وقتل العشرات من العناصر من "حماس" في القطاع".
وكانت إسرائيل، قد أبلغت الوسطاء ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس"
على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".
واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعلن في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور
، متهمًا حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار
مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.