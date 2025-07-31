https://sarabic.ae/20250731/الجيش-الإسرائيلي-يسحب-ألوية-عسكرية-عدة-من-غزة-1103218722.html

الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية عسكرية عدة من غزة

الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية عسكرية عدة من غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سحب ألوية عسكرية عدة من قطاع غزة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T08:40+0000

2025-07-31T08:40+0000

2025-07-31T08:40+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأنه "في ظل الجمود في مفاوضات تبادل المحتجزين وانتهاء عملية "عربات جدعون"، قلّص الجيش الإسرائيلي من قواته في قطاع غزة".وأكدت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن "الفرقة 98 أنهت مهمتها في شمال القطاع وغادرت المنطقة، بعدما أنهت مهمتها في كل من مدينتي الشجاعية والزيتون".وأوضحت الإذاعة أن "لواء المظليين ولواء الكوماندوز غادرا قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة، حيث نُقل المظليون إلى مهام أمنية في الضفة الغربية، بينما أُرسل الكوماندوز إلى الجبهة الشمالية".وكانت إسرائيل، قد أبلغت الوسطاء ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعلن في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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