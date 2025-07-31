https://sarabic.ae/20250731/عباس-نجدد-التأكيد-على-أولوية-فلسطين-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ووقف-التجويع-ورفع-الحصار-1103212128.html

عباس: نجدد التأكيد على أولوية فلسطين بوقف إطلاق النار في غزة ووقف التجويع ورفع الحصار

عباس: نجدد التأكيد على أولوية فلسطين بوقف إطلاق النار في غزة ووقف التجويع ورفع الحصار

سبوتنيك عربي

ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "الموقف الكندي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، والذي سيعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ويساهم في تعزيز أواصر... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T05:46+0000

2025-07-31T05:46+0000

2025-07-31T05:46+0000

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وأكد عباس، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دوليًا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".ودعا عباس، "الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها، وأن نذهب لإعادة الإعمار".وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على "أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف التجويع ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل".وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".يأتي هذا الموقف، في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت فرنسا، كلا من إسبانيا وأيرلندا والنرويج، في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

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