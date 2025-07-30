https://sarabic.ae/20250730/-رئيس-الوزراء-الكندي-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-المقبل-1103207904.html

رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T22:08+0000

2025-07-30T22:08+0000

2025-07-30T22:08+0000

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

الاعتراف بدولة فلسطين

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2025".وأضاف: "قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن كندا تتخذ "قرارات السياسة الخارجية باستقلالية وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".

https://sarabic.ae/20250726/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-قبل-إقامتها-فعليا-قد-يكون-له-تأثير-عكسي-1103050875.html

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار كندا