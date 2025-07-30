رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/-رئيس-الوزراء-الكندي-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-المقبل-1103207904.html
رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T22:08+0000
2025-07-30T22:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg
وقال كارني خلال مؤتمر صحافي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2025".وأضاف: "قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن كندا تتخذ "قرارات السياسة الخارجية باستقلالية وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20250726/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-قبل-إقامتها-فعليا-قد-يكون-له-تأثير-عكسي-1103050875.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c5624653891349fbb750d142303d054b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار كندا
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار كندا

رئيس الوزراء الكندي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

22:08 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال كارني خلال مؤتمر صحافي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2025".
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
رئيسة الوزراء الإيطالية: أؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن بعد قيامها
26 يوليو, 08:36 GMT
وأضاف: "قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن كندا تتخذ "قرارات السياسة الخارجية باستقلالية وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала