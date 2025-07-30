https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-تعلق-على-بيان-بريطانيا-بشأن-الاعتراف-بفلسطين-1103186681.html
الخارجية الروسية تعلق على بيان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين
الخارجية الروسية تعلق على بيان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التكهنات الغربية بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية تظهر مدى ضآلة أهمية القانون الدولي... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T09:50+0000
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وقالت زاخاروفا في تصريح لراديو "سبوتنيك"، إن التكهنات الغربية تظهر مدى استخفاف الغربيين بكل فرد، وبالمجتمع، وبحقوق الإنسان، وبالقانون الإنساني، وبالقانون الدولي.وأضافت زاخاروفا: "هذه ملاحظة خاصة... إنهم يهددون بالاعتراف. لكن أين الناس؟ اعتراف بماذا؟ هذا ليس مجرد اسم على خريطة"، مشيرة إلى أنه من المستحيل تصور تكهنات حول خطة كهذه من جانب روسيا.وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
https://sarabic.ae/20250729/رئيس-الوزراء-البريطاني-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-إذا-لم-توقف-إسرائيل-الحرب--عاجل--1103168403.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, أخبار فرنسا
الخارجية الروسية تعلق على بيان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التكهنات الغربية بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية تظهر مدى ضآلة أهمية القانون الدولي وحقوق الإنسان بالنسبة للغربيين.
وقالت زاخاروفا في تصريح لراديو "سبوتنيك"، إن التكهنات الغربية تظهر مدى استخفاف الغربيين بكل فرد، وبالمجتمع، وبحقوق الإنسان، وبالقانون الإنساني، وبالقانون الدولي.
وتابعت: "تخيلوا الأمر: إنهم يهددون بالاعتراف بدولة فلسطين. لقد اعترفنا بها كدولة، ولدينا سفارة، والعلاقات تتطور، وهم يهددون بالاعتراف بها. هكذا يحاولون وقف أفعال إسرائيل، القيادة الإسرائيلية، التي أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بين الفلسطينيين".
وأضافت زاخاروفا: "هذه ملاحظة خاصة... إنهم يهددون بالاعتراف. لكن أين الناس؟ اعتراف بماذا؟ هذا ليس مجرد اسم على خريطة"، مشيرة إلى أنه من المستحيل تصور تكهنات حول خطة كهذه من جانب روسيا.
وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة منها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك العام، اعترفت أيضا 10 دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.