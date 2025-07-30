https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-تعلق-على-بيان-بريطانيا-بشأن-الاعتراف-بفلسطين-1103186681.html

الخارجية الروسية تعلق على بيان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين

الخارجية الروسية تعلق على بيان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التكهنات الغربية بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية تظهر مدى ضآلة أهمية القانون الدولي... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T09:50+0000

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وقالت زاخاروفا في تصريح لراديو "سبوتنيك"، إن التكهنات الغربية تظهر مدى استخفاف الغربيين بكل فرد، وبالمجتمع، وبحقوق الإنسان، وبالقانون الإنساني، وبالقانون الدولي.وأضافت زاخاروفا: "هذه ملاحظة خاصة... إنهم يهددون بالاعتراف. لكن أين الناس؟ اعتراف بماذا؟ هذا ليس مجرد اسم على خريطة"، مشيرة إلى أنه من المستحيل تصور تكهنات حول خطة كهذه من جانب روسيا.وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

https://sarabic.ae/20250729/رئيس-الوزراء-البريطاني-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-إذا-لم-توقف-إسرائيل-الحرب--عاجل--1103168403.html

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