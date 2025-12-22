https://sarabic.ae/20251222/اغتيال-جنرال-روسي-في-موسكو-إثر-عملية-إرهابية--عاجل-1108450188.html
وأفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع "ياسينيفايا" بموسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال.وقالت بيترينكو: "بحسب المحققين، تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع ياسينيفايا بموسكو صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول".ويدرس المحققون فرضية مفادها أن أجهزة المخابرات الأوكرانية هي من أمرت بتنفيذ عملية الاغتيال.وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن التحقيق يخضع لإشراف مكتبها المركزي.وأضافت أنه تم فتح تحقيق جنائي بموجب مواد في قانون العقوبات الروسي (القتل العمد، والاتجار غير المشروع بالمتفجرات).موسكو: نظام كييف يطلق حملة ضخمة لتجنيد الشباب الروس بغية تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق جنائي في مقتل اللواء فانيل سارفاروف، مدير إدارة التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، متأثرًا بجراحه، إثر عملية إرهابية في العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع "ياسينيفايا" بموسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال.
وقالت بيترينكو: "بحسب المحققين، تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع ياسينيفايا بموسكو صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول".
ويدرس المحققون فرضية مفادها أن أجهزة المخابرات الأوكرانية هي من أمرت بتنفيذ عملية الاغتيال.
وقالت بيترينكو: "يدرس المحققون نظريات عدة بشأن جريمة القتل، من بينها نظرية تورط أجهزة المخابرات الأوكرانية في الجريمة".
وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن التحقيق يخضع لإشراف مكتبها المركزي.
وأضافت أنه تم فتح تحقيق جنائي بموجب مواد في قانون العقوبات الروسي (القتل العمد، والاتجار غير المشروع بالمتفجرات).