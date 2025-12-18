https://sarabic.ae/20251218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-قبل-نصف-ساعة-من-تنفيذه-1108291183.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه
وأفاد الجهاز في بيان، بأنه قد "تم إحباط الجريمة بعد إلقاء القبض على طالبة، تبلغ من العمر 16 عاما، قبل نصف ساعة من الموعد المقرر لتسليم حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة بدائية الصنع، إلى مبنى إدارة المدينة، كان تستهدف مسؤولا في المدينة".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يُظهر تفجير القنبلة.وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أندريه برجيزدومسكي، يوم أمس الأربعاء، بأن نظام كييف أطلق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية في بلادهم.وقال برجيزدومسكي في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
أحبطت قوات الأمن الروسية هجومًا إرهابيًا خططت له أجهزة المخابرات الأوكرانية، في منطقة مكتظة بالسكان في مدينة فولغودونسك، التابعة لمقاطعة روستوف، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وأفاد الجهاز في بيان، بأنه قد "تم إحباط الجريمة بعد إلقاء القبض على طالبة، تبلغ من العمر 16 عاما، قبل نصف ساعة من الموعد المقرر لتسليم حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة بدائية الصنع، إلى مبنى إدارة المدينة، كان تستهدف مسؤولا في المدينة".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يُظهر تفجير القنبلة.
ويُظهر الفيديو خبيرًا في إبطال المتفجرات يرتدي بدلة واقية، ويتخذ جميع احتياطات السلامة، وهو يضع عبوة ناسفة على حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة، ليتم بعدها تفجير الحقيبة.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أندريه برجيزدومسكي، يوم أمس الأربعاء، بأن نظام كييف أطلق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية في بلادهم.
وقال برجيزدومسكي
في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".
وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".