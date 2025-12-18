الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-قبل-نصف-ساعة-من-تنفيذه-1108291183.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه

05:43 GMT 18.12.2025
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© ЦОС ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أحبطت قوات الأمن الروسية هجومًا إرهابيًا خططت له أجهزة المخابرات الأوكرانية، في منطقة مكتظة بالسكان في مدينة فولغودونسك، التابعة لمقاطعة روستوف، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وأفاد الجهاز في بيان، بأنه قد "تم إحباط الجريمة بعد إلقاء القبض على طالبة، تبلغ من العمر 16 عاما، قبل نصف ساعة من الموعد المقرر لتسليم حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة بدائية الصنع، إلى مبنى إدارة المدينة، كان تستهدف مسؤولا في المدينة".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يُظهر تفجير القنبلة.
لحظة قبض الأمن الروسي على مجموعة خططت لتخريب خط أنابيب نفط في مقاطعة ليبيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
لحظة قبض الأمن الفيدرالي الروسي على مجموعة خططت لتفجير خط أنابيب نفط في مقاطعة ليبيتسك
16 ديسمبر, 07:42 GMT

ويُظهر الفيديو خبيرًا في إبطال المتفجرات يرتدي بدلة واقية، ويتخذ جميع احتياطات السلامة، وهو يضع عبوة ناسفة على حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة، ليتم بعدها تفجير الحقيبة.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أندريه برجيزدومسكي، يوم أمس الأربعاء، بأن نظام كييف أطلق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية في بلادهم.
وقال برجيزدومسكي في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".
وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".
إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
