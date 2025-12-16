https://sarabic.ae/20251216/لحظة-قبض-الأمن-الفيدرالي-الروسي-على-مجموعة-خططت-لتفجير-خط-أنابيب-نفط-في-مقاطعة-ليبيتسك-1108208642.html
لحظة قبض الأمن الفيدرالي الروسي على مجموعة خططت لتفجير خط أنابيب نفط في مقاطعة ليبيتسك
16.12.2025
روسيا
روسيا
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك".وكشف أحد المراهقين المحتجزين أن "الخطة تضمنت إضرام النار في قاطرات"، وذلك وفقًا لفيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.وقال: "ذهبنا لاستلام عبوة ناسفة بدائية الصنع أرسلها المشرف، باستخدام إحداثيات، لتفجير أنابيب الغاز لاحقًا".الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييفجهاز الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودارالأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية تخريب على الجزء الأرضي من خط أنابيب النفط "ترانس نفط - دروجبا" في مقاطعة ليبيتسك الروسية، وتم على إثرها احتجاز 4 مراهقين.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك".
ونوّه البيان إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وكشف أحد المراهقين المحتجزين أن "الخطة تضمنت إضرام النار في قاطرات"، وذلك وفقًا لفيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وأضاف المراهق أنه كُلِّف بتفجير أنابيب الغاز.
وقال: "ذهبنا لاستلام عبوة ناسفة بدائية الصنع أرسلها المشرف، باستخدام إحداثيات، لتفجير أنابيب الغاز لاحقًا".