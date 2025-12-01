الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251201/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-رفيع-في-القرم-بتوجيهات-من-كييف-1107659790.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بشبه جزيرة القرم، بتوجيهات من استخبارات كييف. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T06:10+0000
2025-12-01T06:29+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048538357_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_7fefbed40475451e7925ce3e3787a4f7.jpg
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في جمهورية القرم ضد ضابط رفيع في وزارة الدفاع الروسية، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".وأوضح أنه "تم القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي أثناء زرعه المتفجرات تحت السيارة ومقاومته المسلحة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" وعثر بحوزة المنفذ على معدات اتصالات مع رعاته ومكونات عبوة ناسفة غربية الصنع.وأفادت تسجيلات صوتية لضابط مخابرات عسكرية أوكرانية يُطلع عميله في شبه جزيرة القرم على نية كييف اغتيال أحد الجنرالات الروس. ونُشر التسجيل في فيديو لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. قال ضابط مخابرات عسكرية أوكرانية: "هيا بنا نقتل شخصًا ما، جنرالًا ما". أجاب العميل: "أفهم، الأمر سهل وبسيط للغاية". سأل الضابط الأوكراني: "وماذا في ذلك؟" أجاب العميل: "ماذا، ماذا؟ جنرال".جهاز الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودارالأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
https://sarabic.ae/20251127/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-رجل-كان-يخطط-لتفجير-نصب-تذكاري-للبحرية-في-سيفاستوبول-1107536296.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048538357_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_7bd1477969b31614bb7b749a1356bb5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, جمهورية القرم الروسية, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف

06:10 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 06:29 GMT 01.12.2025)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بشبه جزيرة القرم، بتوجيهات من استخبارات كييف.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في جمهورية القرم ضد ضابط رفيع في وزارة الدفاع الروسية، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن الاستخبارات الأوكرانية جندت مواطنا أوكرانيا، وكلفته بمهمة تفجير سيارة عسكرية روسية باستخدام عبوة ناسفة.

وأوضح أنه "تم القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي أثناء زرعه المتفجرات تحت السيارة ومقاومته المسلحة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" وعثر بحوزة المنفذ على معدات اتصالات مع رعاته ومكونات عبوة ناسفة غربية الصنع.
وأضاف: "تبين أن مدبر الهجوم الإرهابي هو ضابط في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، رستم فخرييف، من مواليد 25 ديسمبر/كانون الأول 1984".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري للبحرية في سيفاستوبول
27 نوفمبر, 05:51 GMT
وأفادت تسجيلات صوتية لضابط مخابرات عسكرية أوكرانية يُطلع عميله في شبه جزيرة القرم على نية كييف اغتيال أحد الجنرالات الروس. ونُشر التسجيل في فيديو لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
قال ضابط مخابرات عسكرية أوكرانية: "هيا بنا نقتل شخصًا ما، جنرالًا ما". أجاب العميل: "أفهم، الأمر سهل وبسيط للغاية". سأل الضابط الأوكراني: "وماذا في ذلك؟" أجاب العميل: "ماذا، ماذا؟ جنرال".
جهاز الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودار
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала