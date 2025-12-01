https://sarabic.ae/20251201/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-رفيع-في-القرم-بتوجيهات-من-كييف-1107659790.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بشبه جزيرة القرم، بتوجيهات من استخبارات كييف.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في جمهورية القرم ضد ضابط رفيع في وزارة الدفاع الروسية، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".وأوضح أنه "تم القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي أثناء زرعه المتفجرات تحت السيارة ومقاومته المسلحة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" وعثر بحوزة المنفذ على معدات اتصالات مع رعاته ومكونات عبوة ناسفة غربية الصنع.وأفادت تسجيلات صوتية لضابط مخابرات عسكرية أوكرانية يُطلع عميله في شبه جزيرة القرم على نية كييف اغتيال أحد الجنرالات الروس. ونُشر التسجيل في فيديو لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. قال ضابط مخابرات عسكرية أوكرانية: "هيا بنا نقتل شخصًا ما، جنرالًا ما". أجاب العميل: "أفهم، الأمر سهل وبسيط للغاية". سأل الضابط الأوكراني: "وماذا في ذلك؟" أجاب العميل: "ماذا، ماذا؟ جنرال".
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بشبه جزيرة القرم، بتوجيهات من استخبارات كييف.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في جمهورية القرم ضد ضابط رفيع في وزارة الدفاع الروسية، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن الاستخبارات الأوكرانية جندت مواطنا أوكرانيا، وكلفته بمهمة تفجير سيارة عسكرية روسية باستخدام عبوة ناسفة.
وأوضح أنه "تم القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي أثناء زرعه المتفجرات تحت السيارة ومقاومته المسلحة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" وعثر بحوزة المنفذ على معدات اتصالات مع رعاته ومكونات عبوة ناسفة غربية الصنع.
وأضاف: "تبين أن مدبر الهجوم الإرهابي هو ضابط في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، رستم فخرييف، من مواليد 25 ديسمبر/كانون الأول 1984".
وأفادت تسجيلات صوتية لضابط مخابرات عسكرية أوكرانية
يُطلع عميله في شبه جزيرة القرم على نية كييف اغتيال أحد الجنرالات الروس. ونُشر التسجيل في فيديو لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
قال ضابط مخابرات عسكرية أوكرانية: "هيا بنا نقتل شخصًا ما، جنرالًا ما". أجاب العميل: "أفهم، الأمر سهل وبسيط للغاية". سأل الضابط الأوكراني: "وماذا في ذلك؟" أجاب العميل: "ماذا، ماذا؟ جنرال".