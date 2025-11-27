https://sarabic.ae/20251127/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-رجل-كان-يخطط-لتفجير-نصب-تذكاري-للبحرية-في-سيفاستوبول-1107536296.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري للبحرية في سيفاستوبول
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.وأشار البيان إلى أن الرجل كان يخطط لتفجير جهاز متفجر محلي الصنع بالقرب من النصب التذكاري في سيفاستوبول، ودرس تعليمات تصنيع الأجهزة المتفجرة، واشترى المكونات اللازمة، وصنع جهازًا قابلًا للتحكم عن بعد من النوع الشظوي التفجيري باستخدام مواد متفجرة مختلطة.وخلال عملية تفتيش مكان سكنه، تم مصادرة الجهاز المتفجر، ويواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.وبحسب الأمن الفيدرالي، تم فتح قضية جنائية ضد المشتبه به بموجب المادة 222.1، الجزء 1 من القانون الجنائي الروسي (حيازة أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني)، والمادة 30 الجزء 1 والمادة 205 الجزء 3 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي)، وتم اتخاذ الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي.
الأخبار
05:51 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 06:01 GMT 27.11.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية للقوات المسلحة الروسية.
وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية
في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.
وأشار البيان إلى أن الرجل كان يخطط لتفجير جهاز متفجر محلي الصنع بالقرب من النصب التذكاري في سيفاستوبول، ودرس تعليمات تصنيع الأجهزة المتفجرة، واشترى المكونات اللازمة، وصنع جهازًا قابلًا للتحكم عن بعد من النوع الشظوي التفجيري باستخدام مواد متفجرة مختلطة.
وخلال عملية تفتيش مكان سكنه، تم مصادرة الجهاز المتفجر، ويواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبحسب الأمن الفيدرالي، تم فتح قضية جنائية ضد المشتبه به بموجب المادة 222.1، الجزء 1 من القانون الجنائي الروسي (حيازة أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني)، والمادة 30 الجزء 1 والمادة 205 الجزء 3 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي)، وتم اتخاذ الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي.