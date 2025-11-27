عربي
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري للبحرية في سيفاستوبول
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري للبحرية في سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.وأشار البيان إلى أن الرجل كان يخطط لتفجير جهاز متفجر محلي الصنع بالقرب من النصب التذكاري في سيفاستوبول، ودرس تعليمات تصنيع الأجهزة المتفجرة، واشترى المكونات اللازمة، وصنع جهازًا قابلًا للتحكم عن بعد من النوع الشظوي التفجيري باستخدام مواد متفجرة مختلطة.وخلال عملية تفتيش مكان سكنه، تم مصادرة الجهاز المتفجر، ويواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.وبحسب الأمن الفيدرالي، تم فتح قضية جنائية ضد المشتبه به بموجب المادة 222.1، الجزء 1 من القانون الجنائي الروسي (حيازة أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني)، والمادة 30 الجزء 1 والمادة 205 الجزء 3 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي)، وتم اتخاذ الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي.
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري للبحرية في سيفاستوبول

05:51 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 06:01 GMT 27.11.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن توقيف رجل كان يخطط لتفجير نصب تذكاري في مدينة سيفاستوبول بمناسبة 300 عام على البحرية الروسية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية للقوات المسلحة الروسية.
وأفاد التحقيق أن الموقوف، البالغ من العمر 57 عامًا وأصله من منطقة فينيتسيا في أوكرانيا، كان من المؤيدين للأيديولوجية القومية الأوكرانية، وكان يجمع معلومات عن المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعن نتائج القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة، بهدف نشرها على منصات إنترنت موالية لأوكرانيا، بحسب بيان الأمن الفيدرالي.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
20 نوفمبر, 05:28 GMT
وأشار البيان إلى أن الرجل كان يخطط لتفجير جهاز متفجر محلي الصنع بالقرب من النصب التذكاري في سيفاستوبول، ودرس تعليمات تصنيع الأجهزة المتفجرة، واشترى المكونات اللازمة، وصنع جهازًا قابلًا للتحكم عن بعد من النوع الشظوي التفجيري باستخدام مواد متفجرة مختلطة.
وخلال عملية تفتيش مكان سكنه، تم مصادرة الجهاز المتفجر، ويواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبحسب الأمن الفيدرالي، تم فتح قضية جنائية ضد المشتبه به بموجب المادة 222.1، الجزء 1 من القانون الجنائي الروسي (حيازة أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني)، والمادة 30 الجزء 1 والمادة 205 الجزء 3 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي)، وتم اتخاذ الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي.
