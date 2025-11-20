https://sarabic.ae/20251120/إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-في-وزارة-الدفاع-الروسية-باستخدام-سموم-بريطانية--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1107311131.html
إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال أحد سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، كان يُعدّ بتكليف من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، لتنفيذ
ووفق بيان الجهاز، خططت كييف لاغتيال الضابط عبر خلط مزيج من السموم البريطانية الصنع في عبوات مشروب البيرة "مستوردة من المملكة المتحدة" كانت ستُقدَّم له كهدية.وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن مزيج السموم يحتوي على مادة مشابهة لغاز "في إكس"، وهي مادة قتالية سامة، موضحًا أن تأثيرها كان سيؤدي إلى "الموت خلال 20 دقيقة".ولم تصدر كييف أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.ويوم الجمعة الماضية، أعلن الجهاز أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية، داخل مقبرة "ترويكوروفسكويه" في العاصمة موسكو.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن نظام كييف، تحت إشراف دول غربية، يخطط لارتكاب جرائم مشابهة في مناطق أخرى من روسيا، مشددا على المسؤولية الجنائية للتعاون السري مع دولة أو منظمة أجنبية.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال أحد سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، كان يُعدّ بتكليف من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، لتنفيذ محاولة اغتيال ضابط رفيع في وزارة الدفاع الروسية.
ووفق بيان الجهاز، خططت كييف لاغتيال الضابط عبر خلط مزيج من السموم البريطانية الصنع في عبوات مشروب البيرة "مستوردة من المملكة المتحدة" كانت ستُقدَّم له كهدية.
وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن مزيج السموم يحتوي على مادة مشابهة لغاز "في إكس"، وهي مادة قتالية سامة، موضحًا أن تأثيرها كان سيؤدي إلى "الموت خلال 20 دقيقة".
ولم تصدر كييف أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.
ويوم الجمعة الماضية، أعلن الجهاز أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني
يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية، داخل مقبرة "ترويكوروفسكويه" في العاصمة موسكو.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
أن نظام كييف، تحت إشراف دول غربية، يخطط لارتكاب جرائم مشابهة في مناطق أخرى من روسيا، مشددا على المسؤولية الجنائية للتعاون السري مع دولة أو منظمة أجنبية.