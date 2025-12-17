موسكو: نظام كييف يطلق حملة ضخمة لتجنيد الشباب الروس بغية تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/موسكو-نظام-كييف-يطلق-حملة-ضخمة-لتجنيد-الشباب-الروس-بغية-تنفيذ-هجمات-إرهابية-في-البلاد-1108260572.html
موسكو: نظام كييف يطلق حملة ضخمة لتجنيد الشباب الروس بغية تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد
موسكو: نظام كييف يطلق حملة ضخمة لتجنيد الشباب الروس بغية تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أندريه برجيزدومسكي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف أطلق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تجنيد... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T07:47+0000
2025-12-17T07:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_0:6:1320:749_1920x0_80_0_0_82b9413dcdd3d1fcfba5a88198ff1bd6.jpg
وقال برجيزدومسكي في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".وتلقي أجهزة الأمن الروسي على الضالعين في التخطيط لأعمال تخريبية، المجندين من استخبارات نظام كييف.وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك".ونوّه البيان إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20251120/إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-في-وزارة-الدفاع-الروسية-باستخدام-سموم-بريطانية--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1107311131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_158:0:1163:754_1920x0_80_0_0_54c0c5e44318967f91ba71dc6af6c312.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: نظام كييف يطلق حملة ضخمة لتجنيد الشباب الروس بغية تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد

07:47 GMT 17.12.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أندريه برجيزدومسكي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف أطلق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية في بلادهم.
وقال برجيزدومسكي في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".
وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".
وتلقي أجهزة الأمن الروسي على الضالعين في التخطيط لأعمال تخريبية، المجندين من استخبارات نظام كييف.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية باستخدام سموم بريطانية- الأمن الفيدرالي الروسي
20 نوفمبر, 05:28 GMT
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الثلاثاء، بإحباط عملية تخريب على الجزء الأرضي من خط أنابيب النفط "ترانس نفط - دروجبا" في مقاطعة ليبيتسك الروسية، وتم على إثرها احتجاز 4 مراهقين.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك".
ونوّه البيان إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала