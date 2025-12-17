https://sarabic.ae/20251217/موسكو-نظام-كييف-يطلق-حملة-ضخمة-لتجنيد-الشباب-الروس-بغية-تنفيذ-هجمات-إرهابية-في-البلاد-1108260572.html
موسكو: نظام كييف يطلق حملة ضخمة لتجنيد الشباب الروس بغية تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد
سبوتنيك عربي
2025-12-17T07:47+0000
2025-12-17T07:47+0000
2025-12-17T07:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال برجيزدومسكي في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".وتلقي أجهزة الأمن الروسي على الضالعين في التخطيط لأعمال تخريبية، المجندين من استخبارات نظام كييف.وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك".ونوّه البيان إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
روسيا, أخبار روسيا اليوم
أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، أندريه برجيزدومسكي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف أطلق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية في بلادهم.
وقال برجيزدومسكي في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الشباب الروس لتنفيذ أنشطة إرهابية".
وأردف: "أريد أن أشير إلى أن هذه (الحملة) قد تم إطلاقها بالفعل".
وتلقي أجهزة الأمن الروسي على الضالعين في التخطيط لأعمال تخريبية، المجندين من استخبارات نظام كييف.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الثلاثاء، بإحباط عملية تخريب على الجزء الأرضي من خط أنابيب النفط "ترانس نفط - دروجبا" في مقاطعة ليبيتسك الروسية، وتم على إثرها احتجاز 4 مراهقين.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك".
ونوّه البيان
إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.