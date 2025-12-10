عربي
الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي

صرح فلاديمير كوريتسكي، رئيس مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد، أن حلف الناتو بدأ باستخدام "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي.
وبيّن كوريتسكي، خلال كلمته في منتدى" تشيلينغاروف" الدولي الخامس عشر بعنوان "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، الذي تُعد وكالة "سبوتنيك" شريكه الإعلامي: "ازدادت أنشطة الاستطلاع التابعة لحلف الناتو في بحر بارنتس بشكل ملحوظ، لا تزال سفن الاستطلاع أدوات أساسية في نظام الاستطلاع التقني التابع لحلف الناتو في القطب الشمالي".

وأضاف: "ويتزايد استخدام الاستطلاع الجوي في محيط الحدود الروسية كل عام، وقد سُجّل استخدام طائرات الإنذار المبكر التابعة للحلف لأول مرة".

مروحية مي 8 إم تي في - 1 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
تحلق في القطب الشمالي... روسيا ترفد أسطول طيرانها بمروحيات "المهام المستحيلة"... صور
20 يناير, 11:34 GMT
وفي آذار/ مارس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".
