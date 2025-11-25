https://sarabic.ae/20251125/حاملات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تو-160-تحلق-فوق-المحيط-المتجمد-الشمالي-فيديو-1107488657.html
حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية "تو-160" تحلق فوق المحيط المتجمد الشمالي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" أكملت رحلة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
وختم البيان: "تجري جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" أكملت رحلة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكملت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" رحلة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
وأضاف البيان: "تحلق أطقم الطيران البعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة للقطب الشمالي، وشمال الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق".
وختم البيان: "تجري جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-160"
، نفذت مهاما تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار مناورات الدفاع الصاروخي الاستراتيجية "الغرب-2025"، شملت التدرب على إطلاق صواريخ كروز ضد أهداف حيوية لعدو افتراضي.