حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية "تو-160" تحلق فوق المحيط المتجمد الشمالي.. فيديو
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" أكملت رحلة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكملت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" رحلة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
وأضاف البيان: "تحلق أطقم الطيران البعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة للقطب الشمالي، وشمال الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق".

وختم البيان: "تجري جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

القاذفة الاستراتيجية تو- 160 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
"تو-160" الروسية تطلق صواريخ كروز خلال مناورات "الغرب-2025"... فيديو
16 سبتمبر, 07:06 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-160"، نفذت مهاما تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار مناورات الدفاع الصاروخي الاستراتيجية "الغرب-2025"، شملت التدرب على إطلاق صواريخ كروز ضد أهداف حيوية لعدو افتراضي.
