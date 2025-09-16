عربي
نتنياهو: بدء عملية عسكرية قوية في مدينة غزة- عاجل
"تو-160" الروسية تطلق صواريخ كروز خلال مناورات "الغرب-2025"... فيديو
"تو-160" الروسية تطلق صواريخ كروز خلال مناورات "الغرب-2025"... فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-160"، نفذت مهاما تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار مناورات الدفاع الصاروخي الاستراتيجية "الغرب-2025"، شملت التدرب على إطلاق صواريخ كروز ضد أهداف حيوية لعدو افتراضي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت قاذفة الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" التابعة للطيران بعيد المدى للقوات الجو فضائية الروسية، رحلة جوية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار مناورات الدفاع الجوي الاستراتيجية "الغرب-2025".

وأضافت الدفاع الروسية: "أثناء تنفيذ مهمة تدريب قتالية، تدربت الطواقم على إطلاق صواريخ كروز من الجو على أهداف بالغة الأهمية لعدو افتراضي".

يُشار إلى أن مقاتلات "ميغ -31" الاعتراضية الروسية التابعة للقوات الجو فضائية الروسية، رافقت القاذفة الاستراتيجية خلال الرحلة. واستمرت الرحلة قرابة 4 ساعات.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مهام التدريب القتالي تم تنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة القتالية المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجو فضائية الروسية، تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
وذكرت الدفاع الروسية أن "الأعمال المنسقة للعسكريين البيلاروسيين والروس أظهرت مستوى عالٍ من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين".
وتُجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
الدفاع البيلاروسية: مناورات "الغرب-2025" تظهر مستوى عاليا من التفاعل بين الجيشين
