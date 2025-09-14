https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-البيلاروسية-مناورات-الغرب-2025-تظهر-مستوى-عاليا-من-التفاعل-بين-الجيشين-1104822925.html
الدفاع البيلاروسية: مناورات "الغرب-2025" تظهر مستوى عاليا من التفاعل بين الجيشين
2025-09-14T07:46+0000
2025-09-14T07:46+0000
2025-09-14T07:46+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104822192_0:64:1489:902_1920x0_80_0_0_5c3481b99b1fa9dc3f537ee969191287.jpg
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية: "تستمر مناورات "زاباد-2025" وفقًا للخطة المعتمدة. وقد نجحت وحدات المشاة الآلية الروسية في عبور نهر بيريزينا باستخدام مركبات القتال المشاة من طراز "بي أم بي-3"، ووفر الطيارون البيلاروسيون، بطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "مي-35"، غطاءً جويًا أثناء العبور".وذكرت الدفاع أن "الأعمال المنسقة للعسكريين البيلاروسيين والروس أظهرت مستوى عال من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين".تُجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".
https://sarabic.ae/20250914/ضربة-دقيقة-صاروخ-تسيركون-الروسي-يصيب-هدفه-مباشرة-في-مناورات-الغرب2025-فيديو-1104821518.html
أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية في تقرير حول سير التدريبات، أن التنسيق بين العسكريين البيلاروسيين والروس خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" يُظهر مستوىً رفيعًا من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين.
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية: "تستمر مناورات "زاباد-2025" وفقًا للخطة المعتمدة. وقد نجحت وحدات المشاة الآلية الروسية في عبور نهر بيريزينا باستخدام مركبات القتال المشاة من طراز "بي أم بي-3"، ووفر الطيارون البيلاروسيون، بطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "مي-35"، غطاءً جويًا أثناء العبور".
وأشارت إلى أنه بعد العبور الناجح، تم تكليف وحدات البنادق الآلية الروسية بالبدء بعرقلة التشكيل المسلح غير الشرعي.
وذكرت الدفاع أن "الأعمال المنسقة للعسكريين البيلاروسيين والروس أظهرت مستوى عال من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين".
تُجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مُخطط لها، وليست موجهة ضد أحد. نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين". وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".