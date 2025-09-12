https://sarabic.ae/20250912/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تدريبات-القيادة-والأركان-شمال-شرق-البلاد-1104781684.html

أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد

أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن بدء تدريبات القيادة والأركان، شمال شرق البلاد، لحماية الممرات البحرية والدفاع عنها شمالي المحيط الهادئ، وساحل... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، للصحفيين: "بدأت تدريبات قيادة وأركان في أسطول المحيط الهادئ مع القيادة المشتركة للقوات شمال شرق روسيا، لحماية الممرات البحرية والدفاع عنها شمالي المحيط الهادئ، وساحل إقليمي كامتشاتكا وتشوكوتكا، ومنطقة الجزر، وتجرى التدريبات وفقًا لخطة تدريب البحرية بقيادة القائد العام لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".وأضاف المكتب الصحفي أن "أكثر من 10 سفن وقوارب وطائرات ومروحيات من الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ، والعديد من الغواصات النووية، فضلاً عن طواقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" تشارك في التدريبات".وأردف البيان: "يعد هذا التمرين آخر تدريب قتالي في فترة التدريب الصيفي لأسطول المحيط الهادئ، ويهدف إلى اختبار جاهزية القوات والوحدات القتالية، بالإضافة إلى هيئات القيادة العسكرية، للقيام بعمليات قتالية دفاعية".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس "زاباد-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية... أرقام عن حجم أساطيلها الحربية

