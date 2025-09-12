https://sarabic.ae/20250912/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تدريبات-القيادة-والأركان-شمال-شرق-البلاد-1104781684.html
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن بدء تدريبات القيادة والأركان، شمال شرق البلاد، لحماية الممرات البحرية والدفاع عنها شمالي المحيط الهادئ، وساحل... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T09:44+0000
2025-09-12T09:44+0000
2025-09-12T09:44+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101300992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47171ae729498150b86c33323f2000.jpg
وأوضح المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، للصحفيين: "بدأت تدريبات قيادة وأركان في أسطول المحيط الهادئ مع القيادة المشتركة للقوات شمال شرق روسيا، لحماية الممرات البحرية والدفاع عنها شمالي المحيط الهادئ، وساحل إقليمي كامتشاتكا وتشوكوتكا، ومنطقة الجزر، وتجرى التدريبات وفقًا لخطة تدريب البحرية بقيادة القائد العام لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".وأضاف المكتب الصحفي أن "أكثر من 10 سفن وقوارب وطائرات ومروحيات من الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ، والعديد من الغواصات النووية، فضلاً عن طواقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" تشارك في التدريبات".وأردف البيان: "يعد هذا التمرين آخر تدريب قتالي في فترة التدريب الصيفي لأسطول المحيط الهادئ، ويهدف إلى اختبار جاهزية القوات والوحدات القتالية، بالإضافة إلى هيئات القيادة العسكرية، للقيام بعمليات قتالية دفاعية".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس "زاباد-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية... أرقام عن حجم أساطيلها الحربية
https://sarabic.ae/20250912/بيلاروسيا-متأهبة-للرد-على-أي-استفزازات-محتملة-خلال-مناورات-زاباد-2025--وزارة-الدفاع-1104780915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101300992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81653e703ab79d03489511663683f1e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن بدء تدريبات القيادة والأركان، شمال شرق البلاد، لحماية الممرات البحرية والدفاع عنها شمالي المحيط الهادئ، وساحل إقليمي كامتشاتكا وتشوكوتكا، ومنطقة الجزر.
وأوضح المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، للصحفيين: "بدأت تدريبات قيادة وأركان في أسطول المحيط الهادئ مع القيادة المشتركة للقوات شمال شرق روسيا، لحماية الممرات البحرية والدفاع عنها شمالي المحيط الهادئ، وساحل إقليمي كامتشاتكا وتشوكوتكا، ومنطقة الجزر، وتجرى التدريبات وفقًا لخطة تدريب البحرية بقيادة القائد العام لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".
وأضاف المكتب الصحفي أن "أكثر من 10 سفن وقوارب وطائرات ومروحيات من الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ، والعديد من الغواصات النووية، فضلاً عن طواقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" تشارك في التدريبات".
وفي إطار التمرين، تنتشر قوات أسطول المحيط الهادئ حاليا من قواعدها إلى مناطق محددة، حيث ستتدرب على مجموعة من الإجراءات للبحث عن غواصات عدو افتراضي، وصد الهجمات الجوية، وتوجيه ضربات صاروخية مشتركة على مواقع أهداف بحرية فردية وجماعية، وتحسين المهارات العملية في الدفاع ضد هجمات الطائرات والزوارق المسيرة.
وأردف البيان: "يعد هذا التمرين آخر تدريب قتالي في فترة التدريب الصيفي لأسطول المحيط الهادئ، ويهدف إلى اختبار جاهزية القوات والوحدات القتالية، بالإضافة إلى هيئات القيادة العسكرية، للقيام بعمليات قتالية دفاعية".
وبالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات "زاباد (الغرب)- 2025" العسكرية، بمشاركة بيلاروسيا، بهدف تحسين المهارات القيادية، ومستوى التعاون، وضمان الأمن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية
في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".
وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس "زاباد-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.