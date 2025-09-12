https://sarabic.ae/20250912/انطلاق-مناورات-زاباد---2025-الروسية--البيلاروسية-المشتركة--الدفاع-الروسية-1104768169.html
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا "زاباد-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.تهدف المناورات إلى تحسين كفاءة القادة، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.وتركز المرحلة الأولى من المناورات الاستراتيجية المشتركة، على إدارة التشكيلات والوحدات العسكرية في صد العدوان على دولة الاتحاد، وتنظيم التفاعل وجميع أنواع الدعم لتحقيق مهامها المقصودة.وسيتضمن المحتوى الرئيسي للمرحلة الثانية، توجيه القوى العسكرية لاستعادة وحدة أراضي دولة الاتحاد، وهزيمة العدو، بما في ذلك بمشاركة مجموعة تحالف من قوات من الدول الصديقة، حسب بيان الدفاع الروسية.وتجرى المناورات العملية في ساحات التدريب على أراضي جمهورية بيلاروسيا والاتحاد الروسي، وكذلك في مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس.
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات "زاباد (الغرب)- 2025" العسكرية، بمشاركة بيلاروسيا، بهدف تحسين المهارات القيادية، ومستوى التعاون، وضمان الأمن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".
وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا "زاباد-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.
تهدف المناورات إلى تحسين كفاءة القادة، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.
من المقرر خلال المناورات التدرب على إدارة المجموعات العسكرية الإقليمية والحليفة، في تحديد مواقع العدوان على دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، وخيارات العمل المشترك المختلفة لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على حدودها.
وتركز المرحلة الأولى من المناورات الاستراتيجية المشتركة، على إدارة التشكيلات والوحدات العسكرية في صد العدوان على دولة الاتحاد، وتنظيم التفاعل وجميع أنواع الدعم لتحقيق مهامها المقصودة.
وسيتضمن المحتوى الرئيسي للمرحلة الثانية، توجيه القوى العسكرية لاستعادة وحدة أراضي دولة الاتحاد، وهزيمة العدو، بما في ذلك بمشاركة مجموعة تحالف من قوات من الدول الصديقة، حسب بيان الدفاع الروسية.
ولممارسة الأعمال المشتركة كجزء من مجموعة قوات تحالف، تمت دعوة مجموعات عملياتية من هيئات القيادة والوحدات العسكرية، لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والدول الشريكة الأخرى للمشاركة في التدريب.
وتجرى المناورات العملية في ساحات التدريب على أراضي جمهورية بيلاروسيا والاتحاد الروسي، وكذلك في مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس.