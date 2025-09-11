عربي
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" البيلاروسية الروسية على أراضي بيلاروسيا
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" البيلاروسية الروسية على أراضي بيلاروسيا
تنطلق يوم الجمعة، في بيلاروسيا مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة، وتستمر حتى 16 سبتمبر/أيلول، وهدفها المعلن هو اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
تُعقد التدريبات المشتركة كل عامين بقرار من رؤساء الدول. وفي عام 2025، ستُجرى على أراضي بيلاروسيا.وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين:" اتُخذ قرار بتقليص معايير مناورات "زاباد - 2025" ونقل المناورات الرئيسية إلى عمق أراضي بيلاروسيا انطلاقًا من الحدود الغربية.وأضاف خرينين في تصريح صحفي:" ستقام الفعاليات الرئيسية للمناورات العسكرية في وسط البلاد بالقرب من مدينة بوريسوف في منطقة مينسك".وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، قال بداية عام 2025:" سيتجاوز حجم التدريبات 13 ألف فرد، لذا تُصنّف هذه التدريبات ضمن التدريبات المُنظّمة، وفقًا لوثيقة فيينا بشأن تدابير تعزيز الثقة والأمن في أوروبا. ثم أخطرت مينسك جميع الدول المشاركة في وثيقة فيينا بإجراء هذه التدريبات وحجمها".وأشار ريفينكو، إلى "أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية تقود التدريبات، ومن المقرر العمل على قضايا صد الضربات الجوية للعدو، وخوض معركة دفاعية، وهزيمة عدو اخترق الدفاعات، وتهيئة الظروف لاستعادة وحدة أراضي الدولة، والدعم الجوي لعمليات القوات، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".وأضاف ريفينكو: "إن مينسك دعت جميع أعضاء وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة والأمن في أوروبا لمراقبة مناورات زاباد، وأن البلدان التي ترسل مراقبيها ستتمكن من رؤية مدى الانفتاح والشفافية في المناورات بأنفسها ".وأشار ريفينكو إلى أنه تم توجيه دعوات لحضور حلقات فردية من التدريبات إلى دول ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.بدوره صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مُخطط لها، وليست موجهة ضد أحد. نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين". وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
https://sarabic.ae/20250801/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-اليابان-1103252360.html
https://sarabic.ae/20250720/روسيا-وإيران-تستهلان-مناورات-عسكرية-في-بحر-قزوين-1102836285.html
https://sarabic.ae/20230126/روسيا-وبيلاروسيا-تجريان-مناورات-جوية-تكتيكية-مشتركة-على-أراضي-الدولتين-1072725927.html
https://sarabic.ae/20250422/روسيا-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-بنغلاديش-في-المحيط-الهندي-فيديو-1099787485.html
الأخبار
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" البيلاروسية الروسية على أراضي بيلاروسيا

تنطلق يوم الجمعة، في بيلاروسيا مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة، وتستمر حتى 16 سبتمبر/أيلول، وهدفها المعلن هو اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
تُعقد التدريبات المشتركة كل عامين بقرار من رؤساء الدول. وفي عام 2025، ستُجرى على أراضي بيلاروسيا.
حظيت التدريبات باهتمام كبير، إذ اعتبرتها جارتا بيلاروسيا، بولندا وليتوانيا، تهديدًا لأمنهما، رغم طبيعتها العلنية ودعوة العديد من المراقبين. وقد تم اعتماد عشرات الصحفيين لتغطية التدريبات الروسية البيلاروسية، ويمثل عدد كبير منهم وسائل إعلام غربية.
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان
1 أغسطس, 02:23 GMT
وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين:" اتُخذ قرار بتقليص معايير مناورات "زاباد - 2025" ونقل المناورات الرئيسية إلى عمق أراضي بيلاروسيا انطلاقًا من الحدود الغربية.
وأضاف خرينين في تصريح صحفي:" ستقام الفعاليات الرئيسية للمناورات العسكرية في وسط البلاد بالقرب من مدينة بوريسوف في منطقة مينسك".

كما ستشمل المناورات أيضا منطقتين محصنتين في اتجاه غرودنو، حيث ستنفذ وحدات صغيرة مهام عملية لصد عدو محتمل.

مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
20 يوليو, 08:58 GMT
وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، قال بداية عام 2025:" سيتجاوز حجم التدريبات 13 ألف فرد، لذا تُصنّف هذه التدريبات ضمن التدريبات المُنظّمة، وفقًا لوثيقة فيينا بشأن تدابير تعزيز الثقة والأمن في أوروبا. ثم أخطرت مينسك جميع الدول المشاركة في وثيقة فيينا بإجراء هذه التدريبات وحجمها".
كما بيّن ريفينكو، في تصريح صحفي قبل شهر من بدء التدريبات، بأن "موضوع التدريب هو استخدام مجموعات القوات لضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية".
مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات جوية تكتيكية مشتركة على أراضي الدولتين
26 يناير 2023, 07:56 GMT
وأشار ريفينكو، إلى "أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية تقود التدريبات، ومن المقرر العمل على قضايا صد الضربات الجوية للعدو، وخوض معركة دفاعية، وهزيمة عدو اخترق الدفاعات، وتهيئة الظروف لاستعادة وحدة أراضي الدولة، والدعم الجوي لعمليات القوات، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".
وأضاف ريفينكو: "إن مينسك دعت جميع أعضاء وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة والأمن في أوروبا لمراقبة مناورات زاباد، وأن البلدان التي ترسل مراقبيها ستتمكن من رؤية مدى الانفتاح والشفافية في المناورات بأنفسها ".
كما ستتاح الفرصة لجميع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين لدى وزارة الدفاع لحضور التدريبات، بمن فيهم ممثلو 9 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو): المجر، ألمانيا، تركيا، جمهورية التشيك، إيطاليا، النرويج، فنلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا.
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع بنغلاديش في المحيط الهندي... فيديو
22 أبريل, 09:22 GMT
وأشار ريفينكو إلى أنه تم توجيه دعوات لحضور حلقات فردية من التدريبات إلى دول ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
بدوره صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مُخطط لها، وليست موجهة ضد أحد. نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين". وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
