https://sarabic.ae/20250911/انطلاق-مناورات-زاباد---2025-البيلاروسية-الروسية-على-أراضي-بيلاروسيا-1104766069.html

انطلاق مناورات "زاباد - 2025" البيلاروسية الروسية على أراضي بيلاروسيا

انطلاق مناورات "زاباد - 2025" البيلاروسية الروسية على أراضي بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

تنطلق يوم الجمعة، في بيلاروسيا مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة، وتستمر حتى 16 سبتمبر/أيلول، وهدفها المعلن هو اختبار قدرات... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T21:59+0000

2025-09-11T21:59+0000

2025-09-11T21:59+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050146588_243:0:3884:2048_1920x0_80_0_0_bf413cf96dd17a94b5b9e2ff8ff54f24.jpg

تُعقد التدريبات المشتركة كل عامين بقرار من رؤساء الدول. وفي عام 2025، ستُجرى على أراضي بيلاروسيا.وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين:" اتُخذ قرار بتقليص معايير مناورات "زاباد - 2025" ونقل المناورات الرئيسية إلى عمق أراضي بيلاروسيا انطلاقًا من الحدود الغربية.وأضاف خرينين في تصريح صحفي:" ستقام الفعاليات الرئيسية للمناورات العسكرية في وسط البلاد بالقرب من مدينة بوريسوف في منطقة مينسك".وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، قال بداية عام 2025:" سيتجاوز حجم التدريبات 13 ألف فرد، لذا تُصنّف هذه التدريبات ضمن التدريبات المُنظّمة، وفقًا لوثيقة فيينا بشأن تدابير تعزيز الثقة والأمن في أوروبا. ثم أخطرت مينسك جميع الدول المشاركة في وثيقة فيينا بإجراء هذه التدريبات وحجمها".وأشار ريفينكو، إلى "أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية تقود التدريبات، ومن المقرر العمل على قضايا صد الضربات الجوية للعدو، وخوض معركة دفاعية، وهزيمة عدو اخترق الدفاعات، وتهيئة الظروف لاستعادة وحدة أراضي الدولة، والدعم الجوي لعمليات القوات، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".وأضاف ريفينكو: "إن مينسك دعت جميع أعضاء وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة والأمن في أوروبا لمراقبة مناورات زاباد، وأن البلدان التي ترسل مراقبيها ستتمكن من رؤية مدى الانفتاح والشفافية في المناورات بأنفسها ".وأشار ريفينكو إلى أنه تم توجيه دعوات لحضور حلقات فردية من التدريبات إلى دول ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.بدوره صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مُخطط لها، وليست موجهة ضد أحد. نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين". وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.

https://sarabic.ae/20250801/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-اليابان-1103252360.html

https://sarabic.ae/20250720/روسيا-وإيران-تستهلان-مناورات-عسكرية-في-بحر-قزوين-1102836285.html

https://sarabic.ae/20230126/روسيا-وبيلاروسيا-تجريان-مناورات-جوية-تكتيكية-مشتركة-على-أراضي-الدولتين-1072725927.html

https://sarabic.ae/20250422/روسيا-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-بنغلاديش-في-المحيط-الهندي-فيديو-1099787485.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن