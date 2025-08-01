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روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان
روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن مناورات بحرية روسية – صينية مشتركة، تحمل اسم "التفاعل البحري – 2025"، ستُجرى في مياه بحر اليابان خلال الفترة... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T02:23+0000
2025-08-01T02:23+0000
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وأوضح البيان أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس"، فيما ستقود الجانب الصيني المدمرة "شاوشينغ". كما ستشارك في المناورات غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من البلدين.وأكد الأسطول أن "المناورات ذات طابع دفاعي، ولا تستهدف أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أنها ستتضمن جزءاً ساحلياً وآخر بحرياً.وأشار البيان إلى أنه:ووصلت في وقت سابق إلى فلاديفوستوك مجموعة من السفن الصينية تضم المدمرتين "شاوشينغ" و"أورومتشي"، وغواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة "تشيانداوهو"، وسفينة إنقاذ للغواصات "سيهو".وقد رست هذه السفن جنباً إلى جنب مع المدمرة الروسية "الأدميرال تريبوتس" والفرقاطة "غرومكي"، إضافة إلى الغواصة "فولخوف" وسفينة الإنقاذ "إيغور بيلووسوف"، التي ستشارك جميعها في المناورات.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، قد صرّح سابقاً بأن جزءاً من القوات المشاركة سيجري بعد انتهاء التدريبات الدورية السادسة دورية بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ، مؤكداً أن هذه المناورات تأتي ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، وليست موجهة ضد أي طرف ثالث، ولا ترتبط بالوضع الدولي أو الإقليمي الراهن.
https://sarabic.ae/20250310/مناورات-روسيا-والصين-وإيران-ما-حجم-القوة-البحرية-للدول-الثلاث-1098562100.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم

روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

02:23 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Tatyana Meel / الانتقال إلى بنك الصورسفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Tatyana Meel
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أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن مناورات بحرية روسية – صينية مشتركة، تحمل اسم "التفاعل البحري – 2025"، ستُجرى في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/آب الجاري.
وأوضح البيان أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس"، فيما ستقود الجانب الصيني المدمرة "شاوشينغ". كما ستشارك في المناورات غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من البلدين.
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مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟
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وأكد الأسطول أن "المناورات ذات طابع دفاعي، ولا تستهدف أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أنها ستتضمن جزءاً ساحلياً وآخر بحرياً.
وأشار البيان إلى أنه:
"سيتم في فلاديفوستوك إنشاء مقر قيادة مشترك للتخطيط والتدريب على الخرائط، بينما في البحر ستتدرب القوات على عمليات البحث والإنقاذ، ومهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، إلى جانب تنفيذ رمايات مدفعية مشتركة في أحد ميادين التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ".
ووصلت في وقت سابق إلى فلاديفوستوك مجموعة من السفن الصينية تضم المدمرتين "شاوشينغ" و"أورومتشي"، وغواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة "تشيانداوهو"، وسفينة إنقاذ للغواصات "سيهو".
وقد رست هذه السفن جنباً إلى جنب مع المدمرة الروسية "الأدميرال تريبوتس" والفرقاطة "غرومكي"، إضافة إلى الغواصة "فولخوف" وسفينة الإنقاذ "إيغور بيلووسوف"، التي ستشارك جميعها في المناورات.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، قد صرّح سابقاً بأن جزءاً من القوات المشاركة سيجري بعد انتهاء التدريبات الدورية السادسة دورية بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ، مؤكداً أن هذه المناورات تأتي ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، وليست موجهة ضد أي طرف ثالث، ولا ترتبط بالوضع الدولي أو الإقليمي الراهن.
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