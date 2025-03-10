https://sarabic.ae/20250310/مناورات-روسيا-والصين-وإيران-ما-حجم-القوة-البحرية-للدول-الثلاث-1098562100.html
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟
سبوتنيك عربي
تستعد وحدات بحرية روسية وصينية وإيرانية، لبدء مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي، من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T17:41+0000
2025-03-10T17:41+0000
2025-03-10T17:41+0000
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وتحمل المناورات التي تشارك فيها الدول الـ 3 اسم "حزام الأمن البحري - 2025"، وهي الخامسة من نوعها منذ 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتجسد هذه المناورات مساعي الدول الـ 3 لتعزيز تعاونها العسكري، خاصة في مجال الحروب البحرية، وهو ما يسلط الضوء على حجم الأساطيل الحربية لهذه الدول في 2025، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".وتمتلك الدول الـ 3 معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى الأقل حجما.وبينما يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.الأسطول الصينييمتلك 754 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى في آسيا والعالم ويضم:الأسطول الروسييمتلك 419 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:الأسطول الإيرانييمتلك 107 وحدات بحرية تجعله في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم:يذكر أن إحصائيات الموقع تعتمد على بيانات رسمية معلنة أو تقديرات غير رسمية، قد تكون أقل من الواقع خاصة فيما يتعلق بالوحدات البحرية المتطورة، تلك التي تخضع لقدر كبير من السرية التي تجعل الحصول على معلومات دقيقة عنها غير ممكن.
https://sarabic.ae/20250309/الصين-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-1098516729.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟
تستعد وحدات بحرية روسية وصينية وإيرانية، لبدء مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي، من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء.
وتحمل المناورات التي تشارك فيها الدول الـ 3 اسم "حزام الأمن البحري
- 2025"، وهي الخامسة من نوعها منذ 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتجسد هذه المناورات مساعي الدول الـ 3 لتعزيز تعاونها العسكري، خاصة في مجال الحروب البحرية، وهو ما يسلط الضوء على حجم الأساطيل الحربية لهذه الدول في 2025، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".
وتمتلك الدول الـ 3 معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى الأقل حجما.
وبينما يصنف الأسطول الصيني
في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
يمتلك 754 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى في آسيا والعالم ويضم:
يمتلك 419 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:
يمتلك 107 وحدات بحرية تجعله في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم:
يذكر أن إحصائيات الموقع تعتمد على بيانات رسمية معلنة أو تقديرات غير رسمية، قد تكون أقل من الواقع خاصة فيما يتعلق بالوحدات البحرية
المتطورة، تلك التي تخضع لقدر كبير من السرية التي تجعل الحصول على معلومات دقيقة عنها غير ممكن.