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روسيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا
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مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟
سبوتنيك عربي
تستعد وحدات بحرية روسية وصينية وإيرانية، لبدء مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي، من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتحمل المناورات التي تشارك فيها الدول الـ 3 اسم "حزام الأمن البحري - 2025"، وهي الخامسة من نوعها منذ 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتجسد هذه المناورات مساعي الدول الـ 3 لتعزيز تعاونها العسكري، خاصة في مجال الحروب البحرية، وهو ما يسلط الضوء على حجم الأساطيل الحربية لهذه الدول في 2025، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".وتمتلك الدول الـ 3 معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى الأقل حجما.وبينما يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.الأسطول الصينييمتلك 754 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى في آسيا والعالم ويضم:الأسطول الروسييمتلك 419 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:الأسطول الإيرانييمتلك 107 وحدات بحرية تجعله في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم:يذكر أن إحصائيات الموقع تعتمد على بيانات رسمية معلنة أو تقديرات غير رسمية، قد تكون أقل من الواقع خاصة فيما يتعلق بالوحدات البحرية المتطورة، تلك التي تخضع لقدر كبير من السرية التي تجعل الحصول على معلومات دقيقة عنها غير ممكن.
https://sarabic.ae/20250309/الصين-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-1098516729.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران

مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث؟

17:41 GMT 10.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفن الأسطول الحربي الروسي
سفن الأسطول الحربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
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تستعد وحدات بحرية روسية وصينية وإيرانية، لبدء مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي، من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء.
وتحمل المناورات التي تشارك فيها الدول الـ 3 اسم "حزام الأمن البحري - 2025"، وهي الخامسة من نوعها منذ 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وصول مجموعة من ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بقيادة المدمرة هيفي، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول بحر البلطيق، ميناء بالطيسك، للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التعاون البحري 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
أمس, 05:06 GMT
وتجسد هذه المناورات مساعي الدول الـ 3 لتعزيز تعاونها العسكري، خاصة في مجال الحروب البحرية، وهو ما يسلط الضوء على حجم الأساطيل الحربية لهذه الدول في 2025، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".
وتمتلك الدول الـ 3 معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى الأقل حجما.
وبينما يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

الأسطول الصيني

يمتلك 754 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى في آسيا والعالم ويضم:
3 حاملات طائرات.
4 حاملات مروحيات.
50 مدمرة.
47 فرقاطة.
72 كورفيت.
61 غواصة.
150 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.

الأسطول الروسي

يمتلك 419 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:
حاملة طائرات واحدة.
10 مدمرات.
12 فرقاطة.
83 كورفيت.
63 غواصة.
123 سفينة دورية.
47 كاسحة ألغام بحرية.

الأسطول الإيراني

يمتلك 107 وحدات بحرية تجعله في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم:
7 فرقاطات.
3 كورفيتات.
25 غواصة.
21 سفينة دورية.
كاسحة ألغام بحرية واحدة.
يذكر أن إحصائيات الموقع تعتمد على بيانات رسمية معلنة أو تقديرات غير رسمية، قد تكون أقل من الواقع خاصة فيما يتعلق بالوحدات البحرية المتطورة، تلك التي تخضع لقدر كبير من السرية التي تجعل الحصول على معلومات دقيقة عنها غير ممكن.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
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