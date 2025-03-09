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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين وروسيا وإيران ستجري مناورات بحرية مشتركة في المياه قبالة ميناء تشابهار الإيراني في النصف الأول من آذار/مارس... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T05:06+0000
2025-03-09T05:06+0000
الصين
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني: "ستجري القوات البحرية للصين وروسيا وإيران تدريبات مشتركة في النصف الأول من آذار/مارس".وردت الصين، في 6 آذار/ مارس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن "بلاده لا تريد حربا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستعداد للحرب".وأضاف لين في مؤتمر صحفي: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".بالسلاح الخارق.. الصين تتفوق على أمريكا عسكريا
https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html
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الصين, روسيا, رصد عسكري
الصين, روسيا, رصد عسكري

الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران

05:06 GMT 09.03.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصوروصول مجموعة من ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بقيادة المدمرة "هيفي"، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول بحر البلطيق، ميناء بالطيسك، للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري 2017"
وصول مجموعة من ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بقيادة المدمرة هيفي، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول بحر البلطيق، ميناء بالطيسك، للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التعاون البحري 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين وروسيا وإيران ستجري مناورات بحرية مشتركة في المياه قبالة ميناء تشابهار الإيراني في النصف الأول من آذار/مارس الجاري.
وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني: "ستجري القوات البحرية للصين وروسيا وإيران تدريبات مشتركة في النصف الأول من آذار/مارس".
وأشارت إلى أن المناورات ستجري في المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني.
مدمرة الصواريخ Arleigh Burke الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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12 فبراير, 07:07 GMT
وردت الصين، في 6 آذار/ مارس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن "بلاده لا تريد حربا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستعداد للحرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "التصريحات ذات الصلة للمسؤول الأمريكي تحرض عمدا على المواجهة الإيديولوجية، وتروج لما يسمى بخطاب "التهديد الصيني".
وأضاف لين في مؤتمر صحفي: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".
بالسلاح الخارق.. الصين تتفوق على أمريكا عسكريا
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