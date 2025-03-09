https://sarabic.ae/20250309/الصين-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-1098516729.html

الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران

الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين وروسيا وإيران ستجري مناورات بحرية مشتركة في المياه قبالة ميناء تشابهار الإيراني في النصف الأول من آذار/مارس... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T05:06+0000

2025-03-09T05:06+0000

2025-03-09T05:06+0000

الصين

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني: "ستجري القوات البحرية للصين وروسيا وإيران تدريبات مشتركة في النصف الأول من آذار/مارس".وردت الصين، في 6 آذار/ مارس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن "بلاده لا تريد حربا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستعداد للحرب".وأضاف لين في مؤتمر صحفي: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".بالسلاح الخارق.. الصين تتفوق على أمريكا عسكريا

https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html

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الصين, روسيا, رصد عسكري