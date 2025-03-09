https://sarabic.ae/20250309/الصين-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-1098516729.html
الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين وروسيا وإيران ستجري مناورات بحرية مشتركة في المياه قبالة ميناء تشابهار الإيراني في النصف الأول من آذار/مارس... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T05:06+0000
2025-03-09T05:06+0000
2025-03-09T05:06+0000
الصين
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني: "ستجري القوات البحرية للصين وروسيا وإيران تدريبات مشتركة في النصف الأول من آذار/مارس".وردت الصين، في 6 آذار/ مارس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن "بلاده لا تريد حربا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستعداد للحرب".وأضاف لين في مؤتمر صحفي: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".بالسلاح الخارق.. الصين تتفوق على أمريكا عسكريا
https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html
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الصين, روسيا, رصد عسكري
الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين وروسيا وإيران ستجري مناورات بحرية مشتركة في المياه قبالة ميناء تشابهار الإيراني في النصف الأول من آذار/مارس الجاري.
وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني: "ستجري القوات البحرية للصين وروسيا وإيران تدريبات مشتركة في النصف الأول من آذار/مارس".
وأشارت إلى أن المناورات ستجري في المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني.
وردت الصين، في 6 آذار/ مارس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن "بلاده لا تريد حربا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستعداد للحرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "التصريحات ذات الصلة للمسؤول الأمريكي تحرض عمدا على المواجهة الإيديولوجية، وتروج لما يسمى بخطاب "التهديد الصيني".
وأضاف لين في مؤتمر صحفي
: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".