https://sarabic.ae/20250306/الصين-ترد-على-تصريحات-وزير-الدفاع-الأمريكي-بشأن-الاستعداد-للحرب-1098446457.html

الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "الاستعداد للحرب"

الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "الاستعداد للحرب"

سبوتنيك عربي

ردت الصين، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن "بلاده لا تريد حربا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي،... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T15:15+0000

2025-03-06T15:15+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "التصريحات ذات الصلة للمسؤول الأمريكي تحرض عمدا على المواجهة الإيديولوجية، وتروج لما يسمى بخطاب "التهديد الصيني".وأضاف لين في مؤتمر صحفي: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".وكان وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قال أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة "مستعدة" لخوض أي نوع من الحرب مع الصين بعد إعلان إدارة ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة". ودخلت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على السلع من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة بنسبة 10% على الواردات الصينية، حيّز التنفيذ، في يوم الثلاثاء الماضي. وعلاوة على ذلك، فإن هذا يمثّل ثاني زيادة للتعريفات الجمركية على السلع الصينية منذ تنصيب ترامب، ليصل الإجمالي إلى 20%. وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "حسنا، نحن مستعدون، أولئك الذين يتوقون إلى السلام يجب أن يستعدوا للحرب، ونحن كذلك، ولهذا السبب نعيد بناء جيشنا". وجاءت تصريحات هيغسيث ردا على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، بشأن التعريفات الجمركية الجديدة لترامب، الذي قال إن الصين مستعدة "لأي نوع من الحرب". وأعلنت وزارة المالية الصينية، في يوم الثلاثاء الماضي، عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في العاشر من مارس/ آذار الجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 15% على القمح، ورسوم جمركية بنسبة 10% على لحوم البقر والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت الصين في 10 فبراير/ شباط الماضي، تعريفة جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، إلى جانب تعريفة جمركية بنسبة 10% على العديد من السلع الأخرى.

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https://sarabic.ae/20250202/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-ردا-على-التعريفات-الجمركية-الأمريكية-1097392802.html

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