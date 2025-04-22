روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع بنغلاديش في المحيط الهندي... فيديو
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية لجمهورية بنغلاديش أجرت مناورات بحرية في المحيط الهندي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أنهت أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ زيارتها التجارية في ميناء شيتاغونغ في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وخلال إقامتهم في الدولة الصديقة، اتفق الطرفان على إجراء مناورة بحرية مشتركة بصيغة "باسيكس".
🟠🇷🇺🇧🇩روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع بنغلاديش في المحيط الهندي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 22, 2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية لجمهورية بنغلاديش أجرت مناورات بحرية في المحيط الهندي. pic.twitter.com/E9mx3GZ5cg
وأشار البيان إلى أنه وخلال التدريبات في المحيط الهندي، عملت من الجانب الروسي الفرقاطات "ريزكي"، و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي"، و"ألدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا".
20 مارس, 06:57 GMT
وتضمنت البحرية البنغلاديشية المشاركة في التدريبات الفرقاطة "عمر فاروق" والكورفيت "بروتوي" والسفينة الدورية الكبيرة "دورجوي".
وتابع البيان: "أجرى الطاقم تدريبات على الاتصالات والمناورة التكتيكية المشتركة، وكذلك على إرسال أوامر التحكم والتفاعلات في وضع الصمت اللاسلكي، باستخدام الأبجدية الخفيفة في المساء، كما قاموا بتحسين مهاراتهم العملية في تجديد إمدادات المياه والوقود أثناء التنقل من ناقلة النفط البحرية متوسطة الحجم "بيشينغا".
وختم البيان: "بعد الانتهاء من مهام التدريب، واصلت السفن الروسية رحلتها الطويلة".