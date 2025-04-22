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روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع بنغلاديش في المحيط الهندي... فيديو
روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع بنغلاديش في المحيط الهندي... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية لجمهورية بنغلاديش أجرت مناورات بحرية في المحيط الهندي. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أنهت أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ زيارتها التجارية في ميناء شيتاغونغ في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وخلال إقامتهم في الدولة الصديقة، اتفق الطرفان على إجراء مناورة بحرية مشتركة بصيغة "باسيكس".وأشار البيان إلى أنه وخلال التدريبات في المحيط الهندي، عملت من الجانب الروسي الفرقاطات "ريزكي"، و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي"، و"ألدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا".وتضمنت البحرية البنغلاديشية المشاركة في التدريبات الفرقاطة "عمر فاروق" والكورفيت "بروتوي" والسفينة الدورية الكبيرة "دورجوي".وختم البيان: "بعد الانتهاء من مهام التدريب، واصلت السفن الروسية رحلتها الطويلة".بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديوروسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن
https://sarabic.ae/20250320/روسيا-وباكستان-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-العرب-فيديو-1098797475.html
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روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع بنغلاديش في المحيط الهندي... فيديو

09:22 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Vitaly Ankov
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية لجمهورية بنغلاديش أجرت مناورات بحرية في المحيط الهندي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أنهت أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ زيارتها التجارية في ميناء شيتاغونغ في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وخلال إقامتهم في الدولة الصديقة، اتفق الطرفان على إجراء مناورة بحرية مشتركة بصيغة "باسيكس".
وأشار البيان إلى أنه وخلال التدريبات في المحيط الهندي، عملت من الجانب الروسي الفرقاطات "ريزكي"، و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي"، و"ألدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا".
الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
روسيا وباكستان تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر العرب... فيديو
20 مارس, 06:57 GMT
وتضمنت البحرية البنغلاديشية المشاركة في التدريبات الفرقاطة "عمر فاروق" والكورفيت "بروتوي" والسفينة الدورية الكبيرة "دورجوي".

وتابع البيان: "أجرى الطاقم تدريبات على الاتصالات والمناورة التكتيكية المشتركة، وكذلك على إرسال أوامر التحكم والتفاعلات في وضع الصمت اللاسلكي، باستخدام الأبجدية الخفيفة في المساء، كما قاموا بتحسين مهاراتهم العملية في تجديد إمدادات المياه والوقود أثناء التنقل من ناقلة النفط البحرية متوسطة الحجم "بيشينغا".

وختم البيان: "بعد الانتهاء من مهام التدريب، واصلت السفن الروسية رحلتها الطويلة".
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