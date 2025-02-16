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https://sarabic.ae/20250216/بمشاركة-روسيا-والصين-وأمريكا-انطلاق-مناورات-كومودو-2025-البحرية-فيديو-1097819335.html
بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديو
بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية مناورات بحرية دولية تحت اسم "كومودو 2025"، يشارك فيها هذا العام أكثر من 30 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة والصين،... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T06:59+0000
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روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
اندونيسيا
العالم
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قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال محمد علي: "سيداتي وسادتي، يُعقد تمرين كومودو البحري المتعدد الأطراف هذا العام للمرة الخامسة. ومن خلال إجراء هذه المناورات باستمرار، أعربت البحرية الإندونيسية دائماً عن التزامها القوي بالتعاون العالمي".وتابع: "أيها المندوبون والمشاركون، سنعمل معاً خلال الأيام القليلة المقبلة على تنفيذ تدريبات إنسانية وإغاثية والاستجابة للكوارث، سواء في البر أو في البحر".تم تنظيم عرض ثقافي لضيوف الفعالية - عرض عسكري ، وعرض للبحارة على الألواح الطائرة، بالإضافة إلى عرض مظلي لأعلام الدول المشاركة ومسرح موسيقي تقليدي.وافتتحت التدريبات بعد أن قام رؤساء وفود الدول والمسؤولون الإندونيسيون بالتوقيع على لوحات تحمل أسمائهم.ووصلت، في وقت سابق، مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تضم الفرقاطتين "ريزكي" و"بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف" دعماً للناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا" إلى مياه جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في المناورات الدولية "كومودو-2025".يوم أمس السبت، شارك الأدميرال فلاديمير فوروبيوف، نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية، في التدريبات الدولية.ويحضر الحفل وزير تنسيق البنية التحتية والتنمية الإقليمية، ووزير الاقتصاد الإبداعي، ورؤساء القوات الجوية والبحرية الإندونيسية، وحاكم بالي."أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيمالخارجية الروسية: موسكو ستحدد إجراءات العمل في بحر البلطيق مع الأخذ بالاعتبار نشاط "الناتو"
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اندونيسيا, العالم
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اندونيسيا, العالم

بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديو

06:59 GMT 16.02.2025
© Kirill Iodasالغواصة النووية المبنية حديثًا كراسنويارسك، في حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك في منطقة أرخانجيلسك الروسية
الغواصة النووية المبنية حديثًا كراسنويارسك، في حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك في منطقة أرخانجيلسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Kirill Iodas
تابعنا عبر
انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية مناورات بحرية دولية تحت اسم "كومودو 2025"، يشارك فيها هذا العام أكثر من 30 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال محمد علي: "سيداتي وسادتي، يُعقد تمرين كومودو البحري المتعدد الأطراف هذا العام للمرة الخامسة. ومن خلال إجراء هذه المناورات باستمرار، أعربت البحرية الإندونيسية دائماً عن التزامها القوي بالتعاون العالمي".
وتابع: "أيها المندوبون والمشاركون، سنعمل معاً خلال الأيام القليلة المقبلة على تنفيذ تدريبات إنسانية وإغاثية والاستجابة للكوارث، سواء في البر أو في البحر".
تم تنظيم عرض ثقافي لضيوف الفعالية - عرض عسكري ، وعرض للبحارة على الألواح الطائرة، بالإضافة إلى عرض مظلي لأعلام الدول المشاركة ومسرح موسيقي تقليدي.
وافتتحت التدريبات بعد أن قام رؤساء وفود الدول والمسؤولون الإندونيسيون بالتوقيع على لوحات تحمل أسمائهم.
ووصلت، في وقت سابق، مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تضم الفرقاطتين "ريزكي" و"بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف" دعماً للناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا" إلى مياه جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في المناورات الدولية "كومودو-2025".
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يوم أمس السبت، شارك الأدميرال فلاديمير فوروبيوف، نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية، في التدريبات الدولية.

و شاركت السفن الروسية في استعراض احتفالي في إطار التدريبات البحرية.

ويحضر الحفل وزير تنسيق البنية التحتية والتنمية الإقليمية، ووزير الاقتصاد الإبداعي، ورؤساء القوات الجوية والبحرية الإندونيسية، وحاكم بالي.
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