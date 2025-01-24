https://sarabic.ae/20250124/الخارجية-الروسية-موسكو-ستحدد-إجراءات-العمل-في-بحر-البلطيق-مع-الأخذ-بالاعتبار-نشاط-الناتو-1097107301.html

الخارجية الروسية: موسكو ستحدد إجراءات العمل في بحر البلطيق مع الأخذ بالاعتبار نشاط "الناتو"

الخارجية الروسية: موسكو ستحدد إجراءات العمل في بحر البلطيق مع الأخذ بالاعتبار نشاط "الناتو"

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي لن ينجح في تحويل بحر البلطيق إلى "بحيرته الداخلية"، وأن روسيا ستبذل كل ما في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T09:53+0000

2025-01-24T09:53+0000

2025-01-24T10:21+0000

روسيا

الناتو

البلطيق

العالم

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وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "استخدام الناتو لمصطلحات مثل "السيطرة" هو دليل آخر على أحلام الناتو في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية، كما يحلو لهم أن يصوروه أمام العامة، لكن هذا لن يحدث لأسباب عديدة، أهمها أن روسيا لن تسمح بذلك، وسنفعل كل ما يجب لضمان حماية مصالحنا بشكل موثوق، ونحن نتحدث عن المنطقة المائية ومنطقة بحر البلطيق ككل، وهذا ينطبق بالمكون العسكري".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "خطط الناتو هذه ليس لها أي آفاق، وأن روسيا تريد أن يكون بحر البلطيق بحرًا للتعاون وللتفاعل، وبحرًا تتم من خلاله طرق التجارة لعدة قرون".وأضاف غروشكو: "أما بالنسبة لتعريف التدابير المحددة، فيجب أن يتم تحديدها مع الأخذ بالاعتبار النشاط الذي سيتم تطويره من قبل الناتو أو دول الناتو كل على حدة في بحر البلطيق".وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "من الواضح أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيسعى في عام 2025، إلى اختبار البنية الجديدة لنشر قوات.. (في أوروبا) في محاولة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وقال غروشكو: "لدينا الوسائل التقنية الكافية والموارد الأخرى لضمان أمننا في ظل أي تطور للوضع وفي أي سيناريو. وكما نرى اختبار لـ "أوريشنيك"، والاعتماد على قواتنا النووية، وظهور تقنيات جديدة في ترسانة قواتنا المسلحة، وهو ما يجعلنا على ثقة من أن قدراتنا الدفاعية وأمننا سوف يتم ضمانهما بنسبة 100 في المئة".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعةقاذفتان روسيتان من طراز "تو-22إم3" نفذتا طلعة جوية فوق بحر البلطيق

https://sarabic.ae/20250114/الناتو-يزيد-وجوده-العسكري-في-بحر-البلطيق-بشكل-جذري-1096786487.html

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روسيا, الناتو, البلطيق, العالم