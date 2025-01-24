https://sarabic.ae/20250124/الخارجية-الروسية-موسكو-ستحدد-إجراءات-العمل-في-بحر-البلطيق-مع-الأخذ-بالاعتبار-نشاط-الناتو-1097107301.html
الخارجية الروسية: موسكو ستحدد إجراءات العمل في بحر البلطيق مع الأخذ بالاعتبار نشاط "الناتو"
الخارجية الروسية: موسكو ستحدد إجراءات العمل في بحر البلطيق مع الأخذ بالاعتبار نشاط "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي لن ينجح في تحويل بحر البلطيق إلى "بحيرته الداخلية"، وأن روسيا ستبذل كل ما في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T09:53+0000
2025-01-24T09:53+0000
2025-01-24T10:21+0000
روسيا
الناتو
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وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "استخدام الناتو لمصطلحات مثل "السيطرة" هو دليل آخر على أحلام الناتو في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية، كما يحلو لهم أن يصوروه أمام العامة، لكن هذا لن يحدث لأسباب عديدة، أهمها أن روسيا لن تسمح بذلك، وسنفعل كل ما يجب لضمان حماية مصالحنا بشكل موثوق، ونحن نتحدث عن المنطقة المائية ومنطقة بحر البلطيق ككل، وهذا ينطبق بالمكون العسكري".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "خطط الناتو هذه ليس لها أي آفاق، وأن روسيا تريد أن يكون بحر البلطيق بحرًا للتعاون وللتفاعل، وبحرًا تتم من خلاله طرق التجارة لعدة قرون".وأضاف غروشكو: "أما بالنسبة لتعريف التدابير المحددة، فيجب أن يتم تحديدها مع الأخذ بالاعتبار النشاط الذي سيتم تطويره من قبل الناتو أو دول الناتو كل على حدة في بحر البلطيق".وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "من الواضح أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيسعى في عام 2025، إلى اختبار البنية الجديدة لنشر قوات.. (في أوروبا) في محاولة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وقال غروشكو: "لدينا الوسائل التقنية الكافية والموارد الأخرى لضمان أمننا في ظل أي تطور للوضع وفي أي سيناريو. وكما نرى اختبار لـ "أوريشنيك"، والاعتماد على قواتنا النووية، وظهور تقنيات جديدة في ترسانة قواتنا المسلحة، وهو ما يجعلنا على ثقة من أن قدراتنا الدفاعية وأمننا سوف يتم ضمانهما بنسبة 100 في المئة".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعةقاذفتان روسيتان من طراز "تو-22إم3" نفذتا طلعة جوية فوق بحر البلطيق
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روسيا, الناتو, البلطيق, العالم
روسيا, الناتو, البلطيق, العالم
الخارجية الروسية: موسكو ستحدد إجراءات العمل في بحر البلطيق مع الأخذ بالاعتبار نشاط "الناتو"
09:53 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 24.01.2025)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي لن ينجح في تحويل بحر البلطيق إلى "بحيرته الداخلية"، وأن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان حماية مصالحها.
وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "استخدام الناتو لمصطلحات مثل "السيطرة" هو دليل آخر على أحلام الناتو في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية، كما يحلو لهم أن يصوروه أمام العامة، لكن هذا لن يحدث لأسباب عديدة، أهمها أن روسيا لن تسمح بذلك، وسنفعل كل ما يجب لضمان حماية مصالحنا بشكل موثوق، ونحن نتحدث عن المنطقة المائية ومنطقة بحر البلطيق ككل، وهذا ينطبق بالمكون العسكري".
وأشار إلى أن روسيا تراقب عن كثب خطوات وخطط حلف شمال الأطلسي.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "خطط الناتو هذه ليس لها أي آفاق، وأن روسيا تريد أن يكون بحر البلطيق بحرًا للتعاون وللتفاعل، وبحرًا تتم من خلاله طرق التجارة لعدة قرون".
وأضاف غروشكو: "أما بالنسبة لتعريف التدابير المحددة، فيجب أن يتم تحديدها مع الأخذ بالاعتبار النشاط الذي سيتم تطويره من قبل الناتو أو دول الناتو كل على حدة في بحر البلطيق".
وفي الوقت نفسه، شكك في أن تتمكن السفن العشر التي نشرتها دول الناتو في بحر البلطيق في إطار عملية "حارس البلطيق" من السيطرة على أي شيء. وحثّ في الوقت نفسه على متابعة "خطاب أعداء روسيا عن كثب".
وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "من الواضح أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيسعى في عام 2025، إلى اختبار البنية الجديدة لنشر قوات.. (في أوروبا) في محاولة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وأضاف: "لم يعد لدى روسيا وحلف الناتو أي قنوات للتواصل، وكما هو معروف، اتخذ الحلف مسار تقليص ليس فقط التعاون العملي، بل وأيضا الحوار السياسي معنا، ولا توجد مواضيع للمناقشة... الحلف يعلم أنه إن لزم الأمر يمكنه الاتصال بموسكو من خلال وزارة الخارجية أو الدفاع".
وقال غروشكو: "لدينا الوسائل التقنية الكافية والموارد الأخرى لضمان أمننا في ظل أي تطور للوضع وفي أي سيناريو. وكما نرى اختبار لـ "أوريشنيك"، والاعتماد على قواتنا النووية، وظهور تقنيات جديدة في ترسانة قواتنا المسلحة، وهو ما يجعلنا على ثقة من أن قدراتنا الدفاعية وأمننا سوف يتم ضمانهما بنسبة 100 في المئة".
في 14 يناير/كانون الثاني، انعقدت في هلسنكي قمة لدول حلف الناتو في منطقة البلطيق بمشاركة الأمين العام للحلف مارك روته. وجاء في بيان مشترك صدر عقب القمة أن المنظمة ستطلق مهمة تسمى "حراسة البلطيق" للقيام بدوريات في بحر البلطيق وحماية البنية التحتية تحت الماء وسط الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية مؤخرًا. ولم يحدد حلف الناتو عدد السفن والطائرات التي سيتم نشرها، ولكن المهمة مفتوحة المدة.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.