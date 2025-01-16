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الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعة
الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعة
سبوتنيك عربي
صرّح القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأميرال بيير فانديو، أن الحلف يخطط لمراقبة الوضع في بحر البلطيق على مدار الساعة وسيستخدم المركبات السطحية... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T18:52+0000
2025-01-16T18:52+0000
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وقال فانديو خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تسيير دوريات على مدار الساعة في المناطق ذات الأهمية الحرجة".وأضاف فانديو: "سيتم استخدام الطائرات من دون طيار التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي، وبالتالي سيتم تطبيق الخبرة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي".وذكر فانديو أنه سيتم تسليم المعدات خلال بضعة أسابيع، وأن دول حلف شمال الأطلسي المطلة على بحر البلطيق ستوفر طائراتها من دون طيار للقيام بدوريات، وسيتم إرسال كافة البيانات من الرادارات والصور والفيديوهات إلى شبكة واحدة.وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن الحلف سينشر أسطولًا صغيرًا من الطائرات المسيرة البحرية في بحر البلطيق، وذلك في إطار مهمة جديدة لتعزيز الوجود العسكري للناتو في المنطقة.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20250114/الناتو-يزيد-وجوده-العسكري-في-بحر-البلطيق-بشكل-جذري-1096786487.html
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-ترامب-أول-من-اعترف-بأكاذيب-الناتو-بشأن-عدم-توسع-الحلف-1096773839.html
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الناتو, العالم, بحر البلطيق, أخبار العالم الآن
الناتو, العالم, بحر البلطيق, أخبار العالم الآن

الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعة

18:52 GMT 16.01.2025
© Sputnik . Igor Zaremboتدريبات العرض العسكري البحري بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الأسطول البحري في بحر البلطيق.
تدريبات العرض العسكري البحري بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الأسطول البحري في بحر البلطيق. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
صرّح القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأميرال بيير فانديو، أن الحلف يخطط لمراقبة الوضع في بحر البلطيق على مدار الساعة وسيستخدم المركبات السطحية المسيرة، كجزء من عملية بحر البلطيق.
وقال فانديو خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تسيير دوريات على مدار الساعة في المناطق ذات الأهمية الحرجة".

وأوضح أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لتسليم معدات إضافية لتنفيذ هذه العملية.

وأضاف فانديو: "سيتم استخدام الطائرات من دون طيار التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي، وبالتالي سيتم تطبيق الخبرة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي".
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وذكر فانديو أنه سيتم تسليم المعدات خلال بضعة أسابيع، وأن دول حلف شمال الأطلسي المطلة على بحر البلطيق ستوفر طائراتها من دون طيار للقيام بدوريات، وسيتم إرسال كافة البيانات من الرادارات والصور والفيديوهات إلى شبكة واحدة.

وأضاف فانديو أن "هذا سيسمح بإجراء التحقيقات بسرعة".

وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن الحلف سينشر أسطولًا صغيرًا من الطائرات المسيرة البحرية في بحر البلطيق، وذلك في إطار مهمة جديدة لتعزيز الوجود العسكري للناتو في المنطقة.
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وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.
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