https://sarabic.ae/20250116/الناتو-يعلن-عن-خطط-لمراقبة-بحر-البلطيق-على-مدار-الساعة-1096850972.html

الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعة

الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعة

سبوتنيك عربي

صرّح القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأميرال بيير فانديو، أن الحلف يخطط لمراقبة الوضع في بحر البلطيق على مدار الساعة وسيستخدم المركبات السطحية... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T18:52+0000

2025-01-16T18:52+0000

2025-01-16T18:52+0000

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وقال فانديو خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تسيير دوريات على مدار الساعة في المناطق ذات الأهمية الحرجة".وأضاف فانديو: "سيتم استخدام الطائرات من دون طيار التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي، وبالتالي سيتم تطبيق الخبرة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي".وذكر فانديو أنه سيتم تسليم المعدات خلال بضعة أسابيع، وأن دول حلف شمال الأطلسي المطلة على بحر البلطيق ستوفر طائراتها من دون طيار للقيام بدوريات، وسيتم إرسال كافة البيانات من الرادارات والصور والفيديوهات إلى شبكة واحدة.وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن الحلف سينشر أسطولًا صغيرًا من الطائرات المسيرة البحرية في بحر البلطيق، وذلك في إطار مهمة جديدة لتعزيز الوجود العسكري للناتو في المنطقة.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق بشكل جذري.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بحر البلطيق، لن يتحول أبدا إلى"بحر داخلي" لحلف شمال الأطلسي.

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