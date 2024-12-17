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https://sarabic.ae/20241217/قاذفتان-روسيتان-من-طراز-تو-22إم3-نفذتا-طلعة-جوية-فوق-بحر-البلطيق---1095885620.html
قاذفتان روسيتان من طراز "تو-22إم3" نفذتا طلعة جوية فوق بحر البلطيق
قاذفتان روسيتان من طراز "تو-22إم3" نفذتا طلعة جوية فوق بحر البلطيق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22إم3" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية نفذتا طلعة جوية لمدة خمس ساعات، فوق... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:01+0000
2024-12-17T15:01+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22إم3" تابعتان للقوات الجوفضائية الروسية طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال الرحلة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، رافق القاذفتين مقاتلتان من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-27" التابعتين للقوات الجوفضائية الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه في مراحل معينة من الرحلة، كانت القاذفات البعيدة المدى برفقة مقاتلات من دول أجنبية.ونوهت الوزارة إلى أن القاذفات بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق. وذكرت الوزارة أنه يتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.مجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسياالقوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
https://sarabic.ae/20240924/قاذفتان-استراتيجيتان-من-طراز-تو-160-تحلقان-فوق-المياه-المحايدة-في-القطب-الشمالي--1093052356.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار العالم الآن

قاذفتان روسيتان من طراز "تو-22إم3" نفذتا طلعة جوية فوق بحر البلطيق

15:01 GMT 17.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22إم3" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية نفذتا طلعة جوية لمدة خمس ساعات، فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22إم3" تابعتان للقوات الجوفضائية الروسية طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال الرحلة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، رافق القاذفتين مقاتلتان من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-27" التابعتين للقوات الجوفضائية الروسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه في مراحل معينة من الرحلة، كانت القاذفات البعيدة المدى برفقة مقاتلات من دول أجنبية.
تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
24 سبتمبر, 12:47 GMT
ونوهت الوزارة إلى أن القاذفات بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق.
وذكرت الوزارة أنه يتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
مجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسيا
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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