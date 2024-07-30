https://sarabic.ae/20240730/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-برفقة-مقاتلات--1091250072.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة مقاتلات
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة مقاتلات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة طائرات... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T12:45+0000
2024-07-30T12:45+0000
2024-07-30T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة: "قامت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" للطيران بعيد المدى التابع لقوات الدفاع الجوي الروسية برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 10 ساعات". وأوضحت وزارة الدفاع أن مرافقة المقاتلة تم توفيرها من قبل أطقم "سو 35 إس" و"سو - 30 إس إم".وفي وقت سابق، نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس"، يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا.وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-جبهات-خاركوف-ودونيتسك-ولوغانسك-1091248117.html
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روسيا, سلاح روسيا
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة مقاتلات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة طائرات مقاتلة.
وقالت الوزارة: "قامت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" للطيران بعيد المدى التابع لقوات الدفاع الجوي الروسية برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 10 ساعات".
وأوضحت وزارة الدفاع أن مرافقة المقاتلة تم توفيرها من قبل أطقم "سو 35 إس" و"سو - 30 إس إم".
وأضافت الوزارة: "في مراحل معينة من الطريق، كانت حاملتا الصواريخ الاستراتيجيتان برفقة مقاتلتين من دول أجنبية".
وفي وقت سابق، نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس"، يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا.
وشملت الدوريات المشتركة
تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.
وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.
كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.