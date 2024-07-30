https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-جبهات-خاركوف-ودونيتسك-ولوغانسك-1091248117.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على جبهات خاركوف ودونيتسك ولوغانسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على جبهات خاركوف ودونيتسك ولوغانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا عسكريين روسا من المجموعة الغربية هزموا تشكيلات من ستة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 500 عسكري. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T11:56+0000
2024-07-30T11:56+0000
2024-07-30T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للإدارة العسكرية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية "فقدت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 500 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية عيار 155 ملم- "إم-198" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعية "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية".تواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-المسلحة-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طريق-تحرير-سيفيرسك-وكراسنوارميسك-1091237410.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الروسية تحسن مواقعها على جبهات خاركوف ودونيتسك ولوغانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا عسكريين روسا من المجموعة الغربية هزموا تشكيلات من ستة ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 500 عسكري.
وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا للإدارة العسكرية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية "فقدت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 500 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية عيار 155 ملم- "إم-198" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعية "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير المركبة القتالية الكرواتية الصنع من طراز قاذفة الصواريخ المتعددة "راك إس-إي-12"، ومحطات الحرب الإلكترونية "بوكوفيل–أي-دي" و"أنكلاف"، فضلا عن مستودعَين للذخيرة الميدانية.
تواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.