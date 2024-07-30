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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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27 د
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مساحة حرة
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-المسلحة-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طريق-تحرير-سيفيرسك-وكراسنوارميسك-1091237410.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، بأن تحرير مدن إيفانو وداريفكا ولوزوفاتسكي الواقعة في دونيتسك هو خطوة أخرى نحو تحرير سيفيرسك... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T07:26+0000
2024-07-30T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنها بلدات صغيرة، لكن العدو جعلها معاقل له. إن تحرير هذه المناطق يحسن موقف وحداتنا".وتابع بوشيلين بالقول: "إذا أخذنا إيفانو داريفكا، فستكون هذه خطوة أخرى على طريق تحرير سيفيرسك، بمنطقة أرتيوموفسك، وإذا تحدثنا عن لوزوفاتسكي، فهي منطقة سكنية أخرى في طريق تحرير كراسنورميسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-ورشا-لإصلاح-وترميم-الدبابات-المدرعة-في-أوكرانيا-1091118160.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك

07:26 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 07:30 GMT 30.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، بأن تحرير مدن إيفانو وداريفكا ولوزوفاتسكي الواقعة في دونيتسك هو خطوة أخرى نحو تحرير سيفيرسك وكراسنورميسك.
وقال بوشيلين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنها بلدات صغيرة، لكن العدو جعلها معاقل له. إن تحرير هذه المناطق يحسن موقف وحداتنا".
وتابع بوشيلين بالقول: "إذا أخذنا إيفانو داريفكا، فستكون هذه خطوة أخرى على طريق تحرير سيفيرسك، بمنطقة أرتيوموفسك، وإذا تحدثنا عن لوزوفاتسكي، فهي منطقة سكنية أخرى في طريق تحرير كراسنورميسك".
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة في أوكرانيا
25 يوليو, 10:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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