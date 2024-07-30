https://sarabic.ae/20240730/القوات-المسلحة-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طريق-تحرير-سيفيرسك-وكراسنوارميسك-1091237410.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، بأن تحرير مدن إيفانو وداريفكا ولوزوفاتسكي الواقعة في دونيتسك هو خطوة أخرى نحو تحرير سيفيرسك... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T07:26+0000
2024-07-30T07:26+0000
2024-07-30T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنها بلدات صغيرة، لكن العدو جعلها معاقل له. إن تحرير هذه المناطق يحسن موقف وحداتنا".وتابع بوشيلين بالقول: "إذا أخذنا إيفانو داريفكا، فستكون هذه خطوة أخرى على طريق تحرير سيفيرسك، بمنطقة أرتيوموفسك، وإذا تحدثنا عن لوزوفاتسكي، فهي منطقة سكنية أخرى في طريق تحرير كراسنورميسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-ورشا-لإصلاح-وترميم-الدبابات-المدرعة-في-أوكرانيا-1091118160.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
07:26 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 07:30 GMT 30.07.2024)
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، بأن تحرير مدن إيفانو وداريفكا ولوزوفاتسكي الواقعة في دونيتسك هو خطوة أخرى نحو تحرير سيفيرسك وكراسنورميسك.
وقال بوشيلين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنها بلدات صغيرة، لكن العدو جعلها معاقل له. إن تحرير هذه المناطق يحسن موقف وحداتنا".
وتابع بوشيلين بالقول: "إذا أخذنا إيفانو داريفكا، فستكون هذه خطوة أخرى على طريق تحرير سيفيرسك، بمنطقة أرتيوموفسك، وإذا تحدثنا عن لوزوفاتسكي، فهي منطقة سكنية أخرى في طريق تحرير كراسنورميسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.