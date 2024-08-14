https://sarabic.ae/20240814/قاذفتان-روسيتان-استراتيجيتان-من-طراز-تو-22-إم-3-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحر-البلطيق-1091741508.html
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم 3" تنفذان طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم 3" تنفذان طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، نفذتا رحلة مخططة فوق المياه... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T14:58+0000
2024-08-14T14:58+0000
2024-08-14T14:58+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رحلة مخططة في المجال الجوي، فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق بمرافقة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-27" التابعة لسلاح الجو وكانت مدة الرحلة حوالي خمس ساعات".كما أوضحت وزارة الدفاع، في مراحل معينة من الطريق، كانت القاذفات بعيدة المدى برفقة مقاتلات أجنبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق.وتؤكد الوزارة أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية تتم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.روسيا تحتفل بمرور 112 عاما على تأسيس قواتها الجوية7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
https://sarabic.ae/20240708/الاستخبارات-الروسية-تعلن-إحباط-عملية-تهريب-مدمرة-تو-22-إم-3-خارج-البلاد-1090581882.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
روسيا, العالم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم 3" تنفذان طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، نفذتا رحلة مخططة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رحلة مخططة في المجال الجوي، فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق بمرافقة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-27" التابعة لسلاح الجو وكانت مدة الرحلة حوالي خمس ساعات".
كما أوضحت وزارة الدفاع، في مراحل معينة من الطريق، كانت القاذفات بعيدة المدى برفقة مقاتلات أجنبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة
في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق.
وتؤكد الوزارة أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية تتم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.
كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة،
حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.