https://sarabic.ae/20240801/مستشار-سابق-في-البنتاغون-تحليق-الطائرات-الروسية-والصينية-بالقرب-من-ألاسكا-بمثابة-تحذير-من-بوتين-1091334751.html

مستشار سابق في البنتاغون: تحليق الطائرات الروسية والصينية بالقرب من ألاسكا بمثابة تحذير من بوتين

مستشار سابق في البنتاغون: تحليق الطائرات الروسية والصينية بالقرب من ألاسكا بمثابة تحذير من بوتين

سبوتنيك عربي

صرح مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أنه يمكن اعتبار تحليق الطائرات الروسية والصينية بالقرب من ألاسكا بمثابة تحذير من الرئيس الروسي فلاديمير... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T19:15+0000

2024-08-01T19:15+0000

2024-08-01T19:15+0000

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وأضاف ماكغريغور على قناة "جودجينغ فريدوم"على "يوتيوب": "لماذا نتفاجأ بأن الطائرات الروسية والصينية تحلق بالقرب من ألاسكا؟ لقد حذرنا بوتين مراراً وتكراراً".وأشارت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.وقالت الوزارة: "قامت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" للطيران بعيد المدى التابع لقوات الدفاع الجوي الروسية برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 10 ساعات".وأوضحت وزارة الدفاع أن مرافقة المقاتلة تم توفيرها من قبل أطقم "سو 35 إس" و"سو - 30 إس إم".وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.

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