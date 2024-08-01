https://sarabic.ae/20240801/مشاهد-لـكا-52-إم-وهي-تستهدف-نقطة-تابعة-لنظام-كييف-محصنة-بصواريخ-إس-8-1091331049.html
مشاهد لـ"كا-52 إم" الروسية وهي تستهدف نقطة تابعة لنظام كييف محصنة بصواريخ "إس-8"
مشاهد لـ"كا-52 إم" الروسية وهي تستهدف نقطة تابعة لنظام كييف محصنة بصواريخ "إس-8"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام مروحية روسية من طراز "كا-52 إم" بتنفيذ هجوم استهدف نقطة محصنة متواجدة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات مجموعة... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T18:32+0000
2024-08-01T18:32+0000
2024-08-01T18:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام المروحية الروسية "كا-52 إم" بتنفيذ هجوم استهدف نقطة محصنة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، استخدمت فيها صواريخ جوية من طراز "إس-8".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية عززت مواقعها التكتيكية وصدت 10 هجمات مضادة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 365 عسكريا.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع" سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 92، ولوائي الدفاع المحلي 112 و127، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات بوروزوك في مقاطعة سومي، وستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الماضي، صد هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية للعدو.وأضافت الوزارة في بيانها أن "خسائر العدو بلغت نحو 280 عسكريا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر " إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر"دي-30" عيار 122 ملم".كما عززت وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) مواقعها القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية على جبهات القتال، حيث تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 535 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع وست سيارات".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html
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روسيا
مشاهد لـ"كا-52 إم" الروسية وهي تستهدف نقطة تابعة لنظام كييف محصنة بصواريخ "إس-8"
18:32 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 18:33 GMT 01.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام مروحية روسية من طراز "كا-52 إم" بتنفيذ هجوم استهدف نقطة محصنة متواجدة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استخدمت فيها صواريخ جوية من طراز "إس-8".
وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام المروحية الروسية "كا-52 إم" بتنفيذ هجوم استهدف نقطة محصنة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، استخدمت فيها صواريخ جوية من طراز "إس-8".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية عززت مواقعها التكتيكية وصدت 10 هجمات مضادة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 365 عسكريا.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" حسنت من مواقعها التكتيكية، وصدت 10 هجمات مضادة مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو قرابة 365 عسكريًا وسيارتين ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع" سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 92، ولوائي الدفاع المحلي 112 و127، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات بوروزوك في مقاطعة سومي، وستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الماضي، صد هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية للعدو.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "خسائر العدو بلغت نحو 280 عسكريا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر " إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر"دي-30" عيار 122 ملم".
كما عززت وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) مواقعها القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية على جبهات القتال، حيث تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 535 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع وست سيارات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.