https://sarabic.ae/20240924/قاذفتان-استراتيجيتان-من-طراز-تو-160-تحلقان-فوق-المياه-المحايدة-في-القطب-الشمالي--1093052356.html
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" قامتا بالتحليق لمدة 11 ساعة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T12:47+0000
2024-09-24T12:47+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر سيبيريا الشرقي، وبحر لابتيف، واستغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".ويلاحظ أن القاذفات البعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق. ويتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20240209/الجيش-الأمريكي-يعلن-رصد-طائرتين-روسيتين-بالقرب-من-ألاسكا-1085894564.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" قامتا بالتحليق لمدة 11 ساعة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر سيبيريا الشرقي، وبحر لابتيف، واستغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
ويلاحظ أن القاذفات البعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق. ويتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، إلى أن الطائرات الروسية
تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.