قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
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11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
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17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240924/قاذفتان-استراتيجيتان-من-طراز-تو-160-تحلقان-فوق-المياه-المحايدة-في-القطب-الشمالي--1093052356.html
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" قامتا بالتحليق لمدة 11 ساعة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T12:47+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر سيبيريا الشرقي، وبحر لابتيف، واستغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".ويلاحظ أن القاذفات البعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق. ويتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20240209/الجيش-الأمريكي-يعلن-رصد-طائرتين-روسيتين-بالقرب-من-ألاسكا-1085894564.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري

قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي

12:47 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Royal Air Forceتو-160
تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Royal Air Force
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" قامتا بالتحليق لمدة 11 ساعة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر سيبيريا الشرقي، وبحر لابتيف، واستغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
ويلاحظ أن القاذفات البعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق. ويتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
قاذفة القنابل والصواريخ تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.
حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو
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